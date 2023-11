Google Chrome userà l'intelligenza artificiale per organizzare le schede

L’integrazione dell’intelligenza artificiale sta riguardando pian piano tutte le piattaforme. Google vuole infatti aggiungere tale risorsa in ogni meandro e in ogni aspetto dei suoi servizi, non risparmiando nessuna applicazione e nessuna piattaforma. Ciò che sembra destinato a ricevere tale aggiornamento riguarda le prossime versioni di Chrome, quello che ad oggi è il browser web più utilizzato al mondo.

L’azienda infatti starebbe lavorando su una nuova sezione delle impostazioni legate all’IA. Più in particolare, Google vuole rendere disponibile un nuovo strumento di organizzazione automatizzata delle schede così come un nuovo assistente di compilazione automatica.

Per quanto concerne il nuovo riquadro relativo alle impostazioni, è ancora in fase di sviluppo. Bisogna infatti passare ancora attraverso alcune sezioni nascoste appositamente all’interno dell’applicazione riservata agli sviluppatori.

Come riportano alcuni esperti sul web, la nuova sezione delle impostazioni con intelligenza artificiale di Google Chrome viene definita “Avanzata“. Quello che chiarisce definitivamente i dubbi in merito alla sua utilità consiste nel collegamento URL relativo a tali impostazioni. Una volta disponibili infatti, potranno essere trovate al seguente indirizzo: Chrome://settings/ai.

This new section could also have confirmed that Google will indeed use AI in these new features ("Compose" and "Organize tabs"):https://t.co/kszordVRPz pic.twitter.com/cex3I1QFWR

— Leopeva64 (@Leopeva64) November 20, 2023