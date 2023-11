Google Chrome si aggiorna, più semplice e completa la sincronizzazione su iOS

La grande integrazione di ogni strumento e applicazione di Google con il sistema operativo iOS di Apple è ormai nota a tutti. Ultimamente l’azienda di Mountain View ha annunciato un aggiornamento piccolo ma molto importante per quanto concerne il suo browser primario, ovvero Chrome.

Stando a quanto riportato, la sincronizzazione dei segnalibri, delle password e di ogni altra informazione sarà molto più semplice. Passare da un dispositivo all’altro non rappresenterà una fatica e ogni impostazione riguardante il browser sarà facilmente recuperabile.

Questa nuova funzionalità è ora disponibile per i dispositivi con iOS ed eliminerà ogni necessità di dare il via alla sincronizzazione di Google Chrome per trasferire tutte le informazioni browser da un dispositivo all’altro.

Google Chrome, ora la sincronizzazione sugli iPhone è semplicissima

Con il nuovo aggiornamento che Chrome ha riportato, sarà possibile salvare nuovi elementi nel proprio account di Google accedendo anche a ciò che è già presente. Si tratta dello stesso funzionamento delle altre applicazioni di BigG su iOS, per cui dovrebbe risultare già molto familiare a chi possiede un iPhone.

Quello che gli utenti dovranno fare sarà semplicemente accedere a Chrome e salvare tutte le informazioni importanti sul proprio account Google. Sono ovviamente compresi i preferiti, gli elenchi di lettura lettura, le password, informazioni di pagamento e tanto altro.

Nel caso in cui lo si desiderasse, si potrà anche sincronizzare l’attività relativa alle proprie schede e alla cronologia di navigazione. Qualcuno in questo caso potrebbe non essere d’accordo per una questione di privacy, ma tutto ciò è pensato per rendere molto più semplice la ripresa della propria attività di navigazione proprio lì dove era stata interrotta.

È importante ricordare che l’accesso a Chrome sui dispositivi iOS resterà facoltativo. Questo significa che si potrà provvedere a salvare tutte le informazioni ma in quel caso resteranno solo sul dispositivo. Scegliendo invece la nuova modalità, le si potrà trasportare su tutti gli altri in futuro.