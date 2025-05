Adorerete le ultime novità di Chrome

Google Chrome si rinnova su Android, introducendo una serie di funzionalità avanzate pensate per migliorare l’accessibilità e l’usabilità. Grazie a questi aggiornamenti, l’esperienza di navigazione su dispositivi mobili diventa più intuitiva e personalizzata, sfruttando le potenzialità della intelligenza artificiale per ottimizzare la fruizione dei contenuti online.

Zoom del testo per leggere meglio

Una delle novità più significative è il nuovo sistema di zoom testo, che consente agli utenti di ingrandire solo il testo senza alterare il layout della pagina. Questo rappresenta un superamento dei limiti dello zoom tradizionale, che spesso comprometteva la struttura dei siti web rendendoli quasi illegibili. La regolazione delle dimensioni del testo è resa semplice grazie a uno slider accessibile direttamente dal menu principale.

Inoltre, gli utenti possono scegliere se applicare questa impostazione a un singolo sito o a tutti i portali visitati, garantendo una maggiore flessibilità e personalizzazione.

Riconoscimento testo anche nei PDF

Non solo dispositivi mobili: anche per gli utenti desktop arrivano importanti novità. Google ha integrato la tecnologia OCR per i PDF, che permette di trasformare documenti scansionati in testi ricercabili ed editabili. Questa funzione, particolarmente utile per chi utilizza lettori di schermo, consente di selezionare, copiare e cercare contenuti all’interno dei documenti. Dopo un periodo di test, questa innovazione è ora disponibile, migliorando significativamente l’accessibilità dei documenti digitali.

Chrome diventa più accessibile

Un altro importante aggiornamento riguarda l’assistenza vocale TalkBack, che si arricchisce delle capacità avanzate offerte dall’AI Gemini. Questa tecnologia permette di fornire descrizioni dettagliate delle immagini e di rispondere a domande specifiche sui contenuti visualizzati. Grazie a questa implementazione, l’uso della tecnologia diventa più inclusivo, abbattendo ulteriormente le barriere per gli utenti con disabilità visive.

Tra le innovazioni spicca anche la funzione Expressive Captions, un sistema di sottotitolazione in tempo reale progettato per qualsiasi contenuto audio. Questa funzionalità si distingue per la capacità di rappresentare non solo le parole pronunciate, ma anche il modo in cui vengono dette, catturando sfumature, toni ed enfasi. Attualmente, questa caratteristica è disponibile in inglese in alcune aree geografiche e richiede dispositivi con Android 15 o versioni successive. Si tratta di un passo avanti significativo per rendere i contenuti audio accessibili a un pubblico più ampio.