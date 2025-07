Google Discover introduce il tasto 'torna su': ecco come funziona

La continua evoluzione delle piattaforme digitali si arricchisce di una novità pensata per semplificare la vita agli utenti: è in arrivo un nuovo tasto torna su all’interno di Google Discover.

Questa funzionalità, tanto semplice quanto efficace, promette di rivoluzionare il modo in cui milioni di persone interagiscono quotidianamente con il loro feed Discover, portando un’esperienza d’uso più fluida e immediata. Il tasto, già noto in ambito internazionale come jump to top, permette di risalire rapidamente all’inizio del feed, eliminando la necessità di lunghi scroll manuali che spesso fanno perdere tempo e, talvolta, anche notizie importanti.

La novità è stata individuata nella versione beta 16.28.59.sa.arm64 dell’app Google, dove la presenza del nuovo tasto rappresenta un vero e proprio salto di qualità nell’ottimizzazione dell’interfaccia. L’aspetto interessante è che il pulsante compare esclusivamente quando si accede a Google Discover tramite il launcher dello smartphone, ossia scorrendo verso destra dalla schermata principale. Questa scelta implementativa sembra riflettere una fase di test circoscritta, volta a raccogliere feedback prima di un rilascio su più larga scala.

Come funziona il tasto torna su di Google Discover?

Non appena l’utente inizia a scorrere verso l’alto, il nuovo tasto torna su si materializza, offrendo la possibilità di tornare all’inizio del feed di Discover con un semplice tocco. Si tratta di un dettaglio che, seppur apparentemente marginale, può incidere in modo sostanziale sulla fruibilità della piattaforma, soprattutto per chi utilizza Google Discover come principale fonte di aggiornamento quotidiano.

L’introduzione del tasto si inserisce in un più ampio programma di aggiornamenti di Google per il suo feed Discover. Negli ultimi mesi, infatti, la piattaforma ha visto l’arrivo di nuove funzioni come i segnalibri e i riassunti AI. Queste innovazioni, apparentemente di dettaglio, riflettono la strategia dei grandi player tecnologici, sempre più orientati a migliorare la facilità d’uso e a fidelizzare la propria utenza attraverso ottimizzazioni continue.

Le prime impressioni degli utenti che hanno avuto modo di provare la versione beta sono positive: anche una piccola ottimizzazione come il tasto torna su può fare la differenza nell’uso quotidiano dei servizi di informazione digitale.