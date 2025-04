Il recente aggiornamento di Google Docs porta con sé una funzionalità molto attesa per i professionisti della programmazione e per chiunque lavori con il codice: la possibilità di integrare blocchi di codice da HTML a Rust fino a C# direttamente nei documenti.

Grazie a questa nuova funzione, gli utenti possono ora inserire frammenti di codice con un formato chiaro e leggibile, scegliendo tra i diversi linguaggi appena citati. Tutto ciò dovrebbe favorire le interazioni tra diversi programmatori che lavorano in team, facilitando la condivisione del lavoro e rendendo possibile ai professionisti di intervenire in contemporanea sul codice.

La funzione, disponibile per gli utenti di Workspace Enterprise, sottolineando l’impegno di Google nel fornire strumenti avanzati per i contesti lavorativi di qualunque settore.

Google Docs diventa uno strumento utile per i programmatori

Un aspetto interessante di questa funzionalità è la possibilità di personalizzare l’aspetto dei blocchi di codice, scegliendo tra diversi stili e temi. Questo non solo migliora l’estetica del documento, ma consente anche di adattarlo alle preferenze individuali o alle linee guida dell’azienda. Inoltre, il supporto per più linguaggi di programmazione garantisce una grande flessibilità, rendendo la funzione utile per una vasta gamma di progetti, dal web development all’analisi dei dati.

La lista completa dei linguaggi supportati include:

C#

Go

Kotlin

PHP

Rust

TypeScript

HTML

CSS

XML

JSON

Protobuf

Textproto

SQL

Bash/Shell

andando di fatto a coprire dai programmatori puri a chi lavora su siti web e altri contesti di vario tipo.

Google afferma che gli amministratori di Workspace non devono fare nulla per abilitare la funzione aggiornata dei blocchi di codice. Questa è in fase di distribuzione per i domini a rilascio rapido e inizierà a essere distribuita per i domini a rilascio programmato a partire dal 23 aprile. Il lancio dovrebbe essere completato entro due settimane a partire da tale data.