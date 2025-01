Google AI incluso nei piani Workspace ed Enterprise: cosa significa

Negli ultimi anni, l’intelligenza artificiale (AI) si è ritagliata un ruolo centrale nella trasformazione del lavoro. Google segnala che sebbene nel corso dell’ultimo anno più di 100.000 clienti aziendali abbiano utilizzato Gemini per Workspace al fine di far evolvere il loro modo di lavorare, molte realtà d’impresa non sanno da dove iniziare o hanno difficoltà a sostenere i costi di adozione dell’AI. Così, da oggi l’offerta Google AI – che include le migliori funzionalità basate sull’intelligenza artificiale del gigante di Mountain View – diventa disponibile e direttamente integrata nei piani Workspace ed Enterprise.

L’intelligenza artificiale Google AI a portata di mano

Sebbene molte realtà aziendali abbiano trovato l’AI utile per la gestione di molteplici attività, dal riassumere il contenuto delle caselle di posta all’analizzare e ottenere insight dei dati, Google ha rilevato come permangano forti difficoltà per coloro che vorrebbero avvantaggiarsi delle novità di Google AI ma non hanno idea di come muoversi.

Le soluzioni basate sull’AI o meglio sui modelli generativi, stanno divenendo via via strumenti sempre più indispensabili. L’obiettivo di Google, a questo punto, è far crollare tutte le barriere d’ingresso rendendo disponibili i suoi strumenti a tutte le aziende e a tutti i dipendenti, a un prezzo accessibile.

Senza limiti di credito mensili e senza dover acquistare alcun componente aggiuntivo, gli utenti Google Workspace ed Enterprise da oggi riceveranno una serie di funzionalità di primo livello.

Le novità di Google AI per gli utenti Workspace ed Enterprise

AI in Gmail, Documenti, Fogli, Meet, Chat, Vids e altro ancora. Gli utenti hanno accesso a Gemini, il chatbot Google basato sull’ intelligenza artificiale generativa , che aiuta a riassumere, redigere e trovare informazioni nelle email, nelle chat e nei file; a creare documenti, presentazioni, fogli di calcolo e video professionali da zero; a prendere appunti in riunione e altro ancora.

e altro ancora. Gli utenti hanno accesso a Gemini, il chatbot Google basato sull’ , che aiuta a riassumere, redigere e trovare informazioni nelle email, nelle chat e nei file; a creare documenti, presentazioni, fogli di calcolo e video professionali da zero; a prendere appunti in riunione e altro ancora. Gemini Advanced , l’AI Google di nuova generazione Google. Colloquiando con Gemini Advanced, è possibile ricevere aiuto nell’affrontare progetti complessi come lo sviluppo software, la ricerca e l’analisi dei dati. Grazie a Gemini Advanced si possono creare anche Gems , funzionalità che consente agli utenti di creare chatbot personalizzati per soddisfare esigenze specifiche. Gems sono veri e propri assistenti virtuali, che possono svolgere una varietà di compiti, dall’intrattenimento alla produttività professionale.

NotebookLM Plus. La piattaforma avanzata Google che a partire dalle fonti indicate dall'utente permette di generare approfondimenti immediati e riassunti audio (Audio Overview) simili a podcast.

Le funzionalità sono disponibili da oggi, quindi sia i nuovi sia i clienti esistenti possono iniziare a trarre vantaggio dalle novità appena introdotte sin da subito.

Prova gratuita e prospettive future

Google invita tutte le aziende a testare le nuove funzionalità di Workspace con una prova gratuita, un’opportunità unica per scoprire come l’intelligenza artificiale possa trasformare il proprio modo di lavorare.

Nel corso dell’anno, Google continuerà a migliorare e ampliare l’offerta di strumenti basati sull’AI, integrando funzionalità che daranno alle aziende un ulteriore vantaggio competitivo.

L’intelligenza artificiale non è più solo un’opzione, ma una componente fondamentale del futuro del lavoro quotidiano. Con Google Workspace, ogni impresa, grande o piccola che sia, ha ora accesso alle migliori tecnologie per innovare e crescere.