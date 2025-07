Samsung rinvia il lancio di Ballie, il robot AI domestico: costerebbe troppo

Samsung ha deciso di posticipare il lancio del suo ambizioso assistente domestico, Ballie, per concentrarsi sul perfezionamento dell’esperienza utente e sul raggiungimento di un prezzo competitivo. Originariamente previsto per l’estate 2025, il robot AI di Samsung prometteva un passo avanti significativo nel settore dell’intelligenza artificiale domestica, grazie alle sue capacità avanzate di interazione con gli utenti e alla gestione dei dispositivi smart home. Secondo quanto riportato dal The Korea Times, la nuova data di rilascio non è ancora stata confermata, ma il prodotto potrebbe essere presentato in anteprima durante l’evento Galaxy Unpacked del 9 luglio.

Assistenti AI: un mercato difficilissimo

Il mercato dei dispositivi AI si è dimostrato una sfida per molti competitor, con prodotti come Humane AI Pin (ormai defunto) e Rabbit R1 (progetto ancora attivo, ma in forti difficoltà) che hanno faticato a guadagnare terreno tra i consumatori.

Samsung, però, punta a evitare gli errori dei suoi rivali e a consolidare la sua leadership attraverso un dispositivo che possa superare le barriere di costo e di utilità percepita. Ballie, infatti, non è solo un gadget tecnologico, ma un sistema mobile che integra un proiettore per visualizzare informazioni e un’interfaccia utente altamente interattiva, progettata per integrarsi perfettamente con la Smart Home.

Non è ancora il momento giusto

Uno dei principali ostacoli per il lancio è il prezzo, che potrebbe superare i 2.000 dollari. Una cifra elevata che Samsung intende giustificare con un prodotto innovativo e funzionale. La strategia dell’azienda si basa su un approccio prudente, preferendo posticipare il lancio per perfezionare il prodotto piuttosto che rischiare un’accoglienza tiepida da parte del mercato.

La scelta di attendere potrebbe rivelarsi vincente, soprattutto considerando l’importanza di un posizionamento solido in un settore competitivo come quello dell’intelligenza artificiale domestica.

Nonostante il ritardo, gli appassionati di tecnologia avranno probabilmente l’opportunità di scoprire di più su Ballie durante il Galaxy Unpacked, anche se l’evento sarà principalmente incentrato sui nuovi smartphone pieghevoli di Samsung. Questo evento rappresenta una piattaforma ideale per mostrare le potenzialità del robot AI, attirando l’attenzione di un pubblico globale e alimentando l’interesse per il prodotto.

In conclusione, la decisione di Samsung di prendersi più tempo per sviluppare Ballie riflette un approccio strategico volto a garantire il successo nel lungo termine. Con un focus su innovazione, utilità e prezzo competitivo, l’azienda mira a ridefinire gli standard nel settore dell’intelligenza artificiale domestica, consolidando la sua posizione di leader nel mercato dei dispositivi AI.