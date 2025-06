Samsung Galaxy Unpacked 2025: cosa aspettarsi dall'evento?

Il futuro dei dispositivi pieghevoli di Samsung sarà svelato durante il prossimo evento Samsung Galaxy Unpacked, previsto per il 9 luglio 2025 a Brooklyn, New York.

L’appuntamento, fissato alle 16:00 ora italiana, sarà il palcoscenico per l’introduzione dei nuovi smartphone pieghevoli di punta: il Galaxy Z Fold 7 e il Galaxy Z Flip 7. Il teaser ufficiale, intitolato “Ultra Unfolds”, suggerisce un’attenzione particolare ai dispositivi pieghevoli di nuova generazione, ma si prevede anche la presentazione di innovazioni nel settore dei wearable.

Galaxy Z Fold 7, fiore all’occhiello dell’evento, promette un design completamente rinnovato. Tra le caratteristiche attese, uno schermo interno espanso da 8 pollici e un corpo più sottile dei precedenti modelli. Le indiscrezioni indicano anche un miglioramento significativo nel comparto fotografico, grazie all’introduzione di un sensore principale da 200 MP, una tecnologia già vista nella serie Galaxy S25 Ultra. Per gli appassionati di fotografia e multimedialità, queste novità rappresentano un notevole passo avanti rispetto ai modelli precedenti.

Il Samsung Galaxy Unpacked 2025 sarà focalizzato sui foldable (ma non solo)

Parallelamente, il Galaxy Z Flip 7 continuerà a evolvere la sua iconica configurazione pieghevole. Sebbene il comparto fotografico rimanga invariato rispetto al modello precedente, con un sensore principale da 50 MP e un ultragrandangolare da 12 MP, il display esterno sarà significativamente più grande, raggiungendo i 4 pollici. L’utente potrà inoltre godere di un’esperienza migliorata grazie alla nuova interfaccia One UI 8 e a funzionalità avanzate basate sull’Intelligenza Artificiale.

Oltre ai due protagonisti principali, Samsung potrebbe sorprendere con un’anteprima di un innovativo dispositivo tri-fold, capace di piegarsi in tre sezioni. Questo concept rappresenterebbe un’evoluzione significativa nel mercato dei pieghevoli, un segmento in cui l’azienda sudcoreana continua a investire ingenti risorse per mantenere la sua leadership.

L’evento non si limiterà agli smartphone foldable. Anche il settore dei wearable avrà il suo spazio, con il debutto del Galaxy Watch 8. Questo dispositivo è atteso con miglioramenti nel display e nuove funzionalità per il monitoraggio della salute. Inoltre, potrebbe fare il suo ritorno il Galaxy Watch Classic, apprezzato per la ghiera rotante fisica, una caratteristica amata dagli utenti storici.

Come di consueto, Samsung offre già la possibilità di pre-registrarsi per i nuovi dispositivi, incentivando i consumatori con un credito di 50 dollari senza obbligo di acquisto.