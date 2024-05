Google, ecco Gameface: il progetto per controllare il mouse con il viso

In occasione del Google I/O 2024, conclusosi giusto qualche ora fa, l’azienda ha presentato un nuovo e interessante progetto battezzato Project Gameface. Si tratta di un sistema che va a sostituire il mouse con controlli gestiti attraverso espressioni facciali.

Google ha reso disponibile il codice, attraverso un approccio open source, a tutti gli sviluppatori Android che intendano lavorare sullo stesso. Ma come si comporta Gameface a livello pratico?

Secondo quanto affermato, per gli sviluppatori sarà possibile abbinare determinati comportamenti del puntatore con movimenti del viso. Per esempio, l’apertura della bocca potrebbe essere interpretato come un input utile a spostare il mouse, oppure un’alzata delle sopracciglia potrebbe essere tradotto in un clic.

Come è facile intuire, questo sistema si baserà sull’utilizzo di una telecamera, accompagnato da un database di espressioni facciali. Infine verrà utilizzata l’API Face Landmarks Detection di MediaPipe per tradurre il tutto in movimenti del sensore.

Con Gameface sarà possibile emulare un clic del mouse alzando un sopracciglio

Come è facile intuire, Gameface rappresenta una piccola rivoluzione nel contesto di utenti con gravi disabilità.

Non a caso, il progetto è stato ispirato da un noto videogiocatore e content creator, ovvero Lance Carr, affetto da distrofia muscolare. Lo stesso streamer ha infatti collaborato con Google per realizzare il progetto.

Allo stato attuale, infatti, sistemi come Neuralink non sono ancora accessibili a tutti. Gameface mira invece proprio a creare sistemi di controllo alternativi ma che, allo stesso tempo, permettano a chi ha problemi motori non solo di utilizzare un PC ma persino giocare con lo stesso.

La compagnia di Mountain View ha spiegato come gli sviluppatori saranno in grado di creare applicazioni personalizzate, andando a creare e abbinare diverse espressioni facciali, creando sistemi specifici in grado di soddisfare qualunque tipo di utente.

L’annuncio di Project Gameface è stato sono una delle tante novità presentate in occasione del Google I/O 2024 e, a tal proposito, abbiamo proposto un breve riassunto delle novità più importanti dell’evento.