Google File si aggiorna: cambia l'interfaccia per i file recenti

Google ha apportato alcune modifiche interessanti alla sua app File proprio all’inizio di questo mese. L’applicazione di gestione file, lanciata nel 2017, semplifica la ricerca di ogni contenuto sul proprio dispositivo, il tutto relegando nel proprio spazio tutti i file, catalogandoli per download, immagini, video, audio, documenti e altro ancora, tutto ovviamente in automatico. La sua facilità d’uso, abbinata ad un design semplice, con tanto di supporto Quick Share, per individuare i duplicati e molto altro ancora, gli hanno fatto guadagnare un posto tra alcune delle migliori app di gestione file sul mercato.

Il suo aggiornamento più recente ha rivelato che Google sta lavorando per portare la funzionalità di compressione al suo interno, insieme a un’opzione per aggiungere cartelle alle Raccolte. Sebbene la funzionalità non sia ancora stata attivata, è stata apportata una modifica nuova all’interfaccia utente.

Google File, il pannello Recenti ora diventa un carosello e cambia stile grafico

All’interno dell’app Google File, il pannello Recenti, che viene visualizzato proprio in cima alla schermata iniziale dell’app, ora si presenta come un carosello di forma rettangolare con bordi arrotondati.

Tale introduzione sostituisce la vecchia visualizzazione 2×2 delle cartelle all’interno. Gli utenti dovevano toccare per visualizzare il contenuto al suo interno. Grazie alla nuova grafica aggiornata si può scorrere il carosello per vedere tutti gli screenshot recenti, i download, le foto della fotocamera e altro ancora, completi di anteprima del file, nome e tipo ed estensione del file. Toccando il file stesso si può poi ottenere una visualizzazione a schermo intero.

Il carosello mostra i 10 elementi più recenti, con un pulsante Visualizza posizionato appositamente in alto per dare agli utenti l’accesso ai file più vecchi. Ulteriori funzionalità introdotte includono un nuovo menu a tre punti su ogni carosello che consentirà di condividere, eliminare o “mettere una stella” al file, catalogandolo come preferito.