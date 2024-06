Google Fogli presenta le nuove notifiche condizionali

Google Fogli ha appena implementato una nuova funzionalità che, sebbene non rivoluzioni lo strumento, renderà molto più facile la collaborazione nei team lavorativi.

Stiamo parlando delle notifiche condizionali, che permettono di ricevere avvisi via e-mail quando vengono modificate solo determinate celle dei fogli di calcolo.

Gli utenti dello strumento, in poche parole, possono impostare regole che attivano la notifica solo quando vengono soddisfatti determinati criteri, rendendo il sistema di avvisi alquanto efficace e limitando dunque le notifiche indesiderate.

Per esempio, in caso di inserimento di un valore inferiore o superiore a un tot, potrebbe partire l’e-mail di avviso. Nel caso la modifica rientri nei parametri, invece, non viene inviata alcuna notifica.

Notifiche condizionali: Google Fogli evita una pioggia di avvisi inutili per i team lavorativi

Abbinando questa implementazione a strumenti di gestione dei progetti come Airtable, Google Fogli diventerà ancora più utile per le collaborazioni tra colleghi e, soprattutto, renderà lo strumento di Google un concorrente ancora più temibile per Excel.

Sebbene anche lo strumento Microsoft offra un sistema di notifiche via e-mail, quanto proposto da Sheets appare di gran lunga superiore. Excel, infatti, richiede codice VBA e Power Automate per offrire funzioni simili.

A quanto pare, al momento le notifiche condizionali non sono ancora disponibili per tutti gli utenti e che, tale funzionalità, resta comunque un’esclusiva degli account Workspace, siano essi Business, Enterprise o Education. Per alcuni, infatti, la funzione è già disponibile dal 4 giugno anche se Google ha avvertito i propri clienti che il rilascio definitivo dovrebbe avvenire il 18 giugno.

Il colosso di Mountain View sembra avere particolarmente a cuore Google Fogli. A tal proposito, infatti, ha da tempo implementato un sistema basato sull’IA per sfruttare al meglio le potenzialità di questo strumento.