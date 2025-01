Google Foto: finalmente arriva la dark mode per desktop

Dopo una lunga attesa, Google ha finalmente confermato l’introduzione della dark mode per Google Foto versione desktop.

La funzione, che gli utenti richiedevano da tempo, è stata presentata attraverso un annuncio ufficiale della compagnia nella giornata di ieri. La modifica non riguarda solo l’estetica dell’interfaccia, ma mira a ridurre l’affaticamento visivo degli utenti, soprattutto se questi si trovano in ambienti poco illuminati.

Ad annunciare l’implementazione della modalità scura è stato un banner, apparso in alto a destra sul sito di Google Foto. Lo stesso fa un chiaro riferimento alla possibilità di applicare un tema scuro all’app, specificando come non tutti gli utenti avranno accesso immediato alla nuova interfaccia, in quanto la compagnia sta implementando la stessa in modo graduale.

Dark mode per desktop: la nuova grafica di Google Foto fa felici gli utenti

Gli utenti possono trovare questa nuova opzione accedendo all’icona delle impostazioni e cercando il menu “Appearance” (Aspetto) sotto le opzioni che riguardano i backup.

Come evidenziato da chi ha già potuto testare la nuova grafica, questa si presenta con uno sfondo grigio, dunque non nero. A livello visivo, si tratta comunque di un notevole salto di qualità rispetto all’interfaccia completamente bianca.

La dark mode non è comunque l’unica novità che Google ha riservato per la sua popolare app. Di recente, l’azienda ha implementato una funzione che permette di ruotare le immagini attraverso l’editor integrato. Anche in questo caso si tratta di una funzione attesa da tempo, che farà la felicità di molti utenti finora costretti a intervenire con strumenti esterni per questo tipo di modifica.

L’introduzione della modalità scura per Foto non è che l’ultima implementazione di questo tipo per l’ecosistema di Google. Gmail e Google Calendar, per esempio, hanno di recente ottenuto opzioni grafiche simili.