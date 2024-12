Google Foto introduce un nuovo metodo di eliminazione dei backup su cloud

Google Foto sta per lanciare una nuova funzione chiamata Undo device backup (ovvero “Annulla backup del dispositivo“) che permette di rendere più semplice la gestione dei backup su cloud.

Segnalata per la prima volta a giugno dal sito di Android Authority come probabile implementazione, la funzionalità permette di liberare spazio dall’archivio cloud di Google, consentendo di eliminare tutte le foto e i video sottoposti a backup da un dispositivo specifico senza influire sulle copie locali su quel dispositivo.

Fino a questo momento l’eliminazione di foto frutto di backup da telefono portava anche all’eliminazione dal dispositivo, mantenendo sempre e comunque due copie sincronizzate dei file. Sebbene questo problema fosse aggirabile, ciò richiede processi complessi e per nulla immediati, con tanto di cancellazione dei contenuti da desktop.

La nuova funzione rende tutto più semplice: bastano pochi tocchi sul display, per eliminare contenuti sottoposti a backup da un dispositivo specifico, senza influenzare le copie di immagini e filmati sul telefono.

Google Foto e eliminazione dei backup su cloud: ecco come funziona il nuovo metodo

La nuova tecnica per gestire l’eliminazione dei backup è in fase di distribuzione in ambiente iOS mentre, per quanto riguarda la versione Android dell’app, potrebbe essere necessario attendere qualche ulteriore giorno.

Per ottenere la cancellazione solo da cloud è necessario seguire questa procedura:

Aprire l’ app Google Foto e selezionare l’ immagine del profilo ;

e selezionare l’ ; Andare in Impostazioni Google Foto e poi su Backup ;

e poi su ; Scorrere verso il basso per poi toccare Annulla backup per questo dispositivo ;

; A questo punto è necessario selezionare la casella accanto al messaggio che richiede la conferma della cancellazione;

Selezionare la voce Elimina backup di Google Foto per confermare in via definitiva.

Tutto ciò dovrebbe permettere di mantenere intatto il contenuto del telefono, agendo solo sui backup in cloud del dispositivo. Di recente l’app ha introdotto anche un modo per facilitare la ricerca di foto.