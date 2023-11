Google Foto lancia Photo Stack, ecco come funziona la novità

Da tempo si vociferava di una nuova funzionalità in arrivo per la celebre applicazione Google Foto. Questa, che prende il nome di Photo Stack, è attualmente in fase di sviluppo e avrà un compito molto importante per il futuro. Con la nuova feature in questione, l’app dedicata alle foto riuscirà a rendere l’organizzazione di ogni scatto e di ogni immagine salvata molto più semplice.

In realtà si parla da poco tempo di Photo Stack, ma ora è già possibile conoscere il suo funzionamento. Stando a quanto riportato da fonti molto informate a riguardo, la funzionalità consentirà di raggruppare in maniera automatica tutte le foto simili, come ad esempio quelle scattate in successione.

Ciò servirà agli utenti a ricevere un aiuto per quanto riguarda il mantenimento dell’ordine all’interno di Google Foto. Sarà quindi questo il modo migliore di trovare le foto più facilmente.

Google Foto pronta al lancio di Photo Stack per organizzare tutto in modo migliore

Tutti sono in trepidante attesa per l’arrivo di Photo Stack e a quanto pare non passerà troppo tempo fino al lancio ufficiale. Gli utenti devono sapere che una volta implementata la nuova feature, questa non sarà attiva come predefinita ma bisognerà abilitarla.

Sarà davvero semplice farlo, visto che bisognerà entrare nelle preferenze di Google Foto e attivare l’interruttore dedicato alla funzione. Una volta abilitato il tutto, partirà il raggruppamento automatico delle foto simili, che verranno così impilate.

Ci sarà un’icona apposita a contrassegnare la pila di foto unite, con la migliore (secondo il sistema) che sarà mostrata in anteprima. Sarà l’utente a scegliere poi se lasciarla come “top pick” o sostituirla con l’altra.

L’indiscrezioni parlano di un raggruppamento massimo di due foto per volta. In questo modo l’utente potrà scegliere lo scatto migliore, eliminando la foto scartata. Si tratta di un modo per favorire l’organizzazione ma anche di salvaguardare la memoria interna del dispositivo, evitando doppioni inutili.