Google Foto semplifica lo scambio rapido di file con una nuova funzione

La grande attitudine delle applicazioni di Google a migliorarsi di continuo è chiara a tutti e per la felicità degli utenti anche in questo periodo si parla di alcuni aggiornamenti. Google Foto ad esempio potrebbe ben presto, secondo le indiscrezioni, offrire un’opzione per migliorare automaticamente le foto prima di condividerle. Questa opzione di miglioramento apparirebbe direttamente nel menu di condivisione, rendendola dunque anche più comoda da usare rispetto all’attuale feature utile per il miglioramento manuale delle foto prima della condivisione.

Questa funzionalità dovrebbe arrivare presto anche in pianta stabile: al momento è stata scoperta durante l’analisi del codice dell’app Google Foto. Ciò che è stato ravvisato è che quando si seleziona la voce “Migliora foto“, l’app mostra un confronto tra le immagini originali e migliorate. Tuttavia, durante il test, il confronto ha mostrato alcuni malfunzionamenti come la proposta di immagini vuote. Questo indica dunque che la funzionalità non è ancora pronta.

Google Foto si migliora ulteriormente, ecco la funzionalità che migliora le foto prima della condivisione

Questa funzionalità che Google Foto starebbe per adottare, sembra essere limitata alla condivisione di singole foto. Questo lascia evincere che gli utenti non potranno migliorare più foto contemporaneamente.

Questa però non sarebbe l’unica funzionalità a cui Google starebbe lavorando per l’app Foto. Secondo quanto riportato infatti, l’app potrebbe anche aggiungere un’opzione “Mostra altro” alla sezione Ricordi, consentendo così agli utenti di vedere più foto di una persona specifica. Tuttavia, è importante notare che, almeno al momento, Google non ha annunciato una tempistica per il rilascio di nessuna di queste funzionalità al pubblico.

Le informazioni scoperte finora si basano dunque solo sull’analisi del codice ed è possibile che le funzionalità in esame possano cambiare o non essere rilasciate affatto. Seguiranno dunque nuovi aggiornamenti in merito alla questione che sembra essere molto interessante soprattutto per chi ama condividere scatti perfetti.