Google ha annunciato una importante novità che riguarda tutti gli utenti che utilizzano la sua piattaforma Google Foto. Il colosso tech ha infatti svelato che le funzionalità AI fino ad oggi disponibili in esclusiva sugli smartphone Pixel e per gli abbonati saranno a breve gratuitamente disponibili per tutti. Tra questi tool c’è anche Gomma Magica, che rimuove gli elementi indesiderati nelle foto. Ma perché questo inaspettato cambio di rotta?

Gli strumenti AI di Google Foto gratis per tutti: requisiti minimi e limiti d’uso

Questi esclusivi strumenti di modifica hanno fino ad oggi svolto un ruolo importante per convincere gli utenti ad acquistare gli smartphone della gamma Pixel e ad abbonarsi a Google One. Tuttavia, con il numero crescente di tool basati sull’AI (anche gratuiti), l’azienda guidata di Sundar Pichai ha deciso di cambiare strategia adeguandosi così al mercato.

Ci sono alcune cose però da sapere sulla nuova strategia di Big G legata a Google Foto. Gli strumenti di modifica AI diventeranno gratuiti a partire dal 15 maggio, ma si tratterà di un rilascio graduale, quindi qualcuno dovrà attendere più di altri.

E poi, in termini di compatibilità, ci sono dei requisiti minimi da tenere in considerazione. Eccoli di seguito:

ChromeOS : solo Chromebook Plus con ChromeOS 118 o versioni successive o con almeno 3GB di RAM

: solo Chromebook Plus con ChromeOS 118 o versioni successive o con almeno 3GB di RAM iOS/iPadOS : versione 15 o successive

: versione 15 o successive Android: versione 8.0 o successive

Dell’intero pacchetto di feature, quella che più attesa è probabilmente Magic Editor, lanciata nel 2023 con Pixel 8 e Pixel 8 Pro. Questo strumento utilizza l’intelligenza artificiale generativa per eseguire modifiche più complesse, come il riempimento di spazi vuoti e il riposizionamento di una foto.

Dal 15 maggio, Magic Editor sarà disponibile su tutti i device Pixel (tablet compresi), mentre gli utenti iOS e Android avranno a disposizione “solo” 10 salvataggi al mese. Per superare questo limite sarà richiesto un abbonamento Premium a Google One (9,99€ al mese in Italia).