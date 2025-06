Google Gemini introduce il caricamento e l'analisi video nell'app

Google continua a innovare Gemini AI, introducendo una nuova funzionalità che amplia le sue capacità di analisi, includendo ora anche i video. Questo aggiornamento rappresenta un significativo passo avanti per l’app Gemini, che precedentemente poteva analizzare solo documenti di testo e immagini, e ora diventa uno strumento ancora più versatile per gli utenti.

Gemini AI analizza i video

Con questa novità, gli utenti possono caricare contenuti video direttamente nell’applicazione, ottenendo analisi dettagliate e risposte a domande sui contenuti del video. Durante le dimostrazioni, l’intelligenza artificiale ha mostrato di poter riconoscere dettagli complessi, come l’ora visualizzata su un dispositivo Nest Hub o descrivere accuratamente scenari naturali.

L’implementazione del caricamento video è stata resa semplice e intuitiva: basta premere il tasto “+” nell’app e selezionare “Galleria” o “File”. A questo punto si potrà scegliere il video da “dare in pasto” a Gemini per l’analisi. Dopo il caricamento del video l’utente potrà fare domande all’AI e ottenere risposte.

Nonostante l’introduzione di questa innovazione, Google non ha aggiornato la fotocamera integrata nell’app per consentire la registrazione di video direttamente dall’app di Gemini. Gli utenti devono quindi importare contenuti creati esternamente, una limitazione che potrebbe essere risolta in futuri aggiornamenti.

Chi può caricare i video su Gemini AI

La possibilità di caricare video su Gemini AI è attualmente disponibile solo per un numero limitato di account, sia gratuiti che premium, e principalmente su dispositivi mobili che utilizzano la versione beta 16.23 per Android e iOS. È interessante notare che la versione web non supporta ancora questa funzione, presentando un messaggio di errore quando si tenta di caricare video.

Questo aggiornamento si inserisce in un contesto di rinnovamento più ampio per la piattaforma Google Gemini. Recentemente, infatti, è stata lanciata la versione 2.5 Pro, che è ufficialmente uscita dalla sua fare di beta testing e ora è disponibile per tutti.