Google Gemini lancia nuove funzioni video AI in tempo reale

Google ha iniziato a distribuire una nuova e interessante funzione per Gemini Live, attraverso cui l’Intelligenza Artificiale è in grado di “vedere” ciò che appare a schermo (o sulla fotocamera di uno smartphone) rispondendo poi a domande a riguardo.

La conferma di ciò arriva da Alex Joseph, portavoce della compagnia, che ha svelato l’implementazione durante un’intervista al sito di The Verge. Questa novità si va a collegare in modo diretto al famoso Project Astra, presentato da Google quasi un anno fa.

Le prime segnalazioni di questa introduzione sono già apparse su Reddit, dove un utente ha segnalato come sia disponibile sul suo telefono Xiaomi. Lo stesso ha proposto un video di poco più di un minuto dove viene mostrata la funzionalità. Questa, secondo stessa ammissione di Google, dovrebbe essere inizialmente disponibile per gli iscritti al piano Gemini Advanced come parte del piano Google One AI Premium.

Funzioni video AI in tempo reale: salto di qualità per Gemini

L’altra funzione, sempre legata a Project Astra, riguarda i video in live. Attraverso il nuovo strumento Gemini è in grado di interpretare il feed della telecamera di uno smartphone, rispondendo in tempo reale alle domande che l’utente gli pone.

A tal proposito, Google ha già pubblicato un video dimostrativo questo mese, mostrando come è possibile chiedere aiuto all’AI per decidere che colore di vernice utilizzare sulla ceramica.

Queste implementazioni potrebbero segnare una svolta nel settore dei modelli AI, con Google che sembra sfidare gli altri colossi tecnologici a suon di innovazioni.

Nel frattempo, Amazon sta preparando Alexa Plus, con Apple che invece temporeggia per la nuova versione di Siri. Gemini, dal canto suo, è l’assistente predefinito sui telefoni Samsung, il che rende la colloca la compagnia di Mountain View in una posizione rilevante.

Gli sviluppatori di Google, nel frattempo, non smettono di certo il loro lavoro, con l’assistente AI che si prepara a sostituire del tutto Google Assistant.