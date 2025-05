Google Gemini sale in auto: è una Volvo

La collaborazione tra Volvo e Google fa un grosso passo avanti: la casa automobilistica svedese sarà la prima a integrare Google Gemini, il chatbot basato su intelligenza artificiale, nei propri veicoli. Questa integrazione rappresenta una pietra miliare per le AI automotive, trasformando le auto in piattaforme tecnologiche sempre più avanzate.

Gemini AI in macchina

Volvo, che utilizza già il sistema operativo Android Automotive, ha dichiarato che l’integrazione di Gemini permetterà agli utenti di interagire in modo più naturale con i veicoli. Grazie a comandi vocali, i conducenti potranno gestire la navigazione, tradurre lingue, cercare luoghi e persino consultare il manuale d’uso del veicolo. Alwin Bakkenes, responsabile globale dell’ingegneria software di Volvo Cars, ha affermato: “Attraverso questa collaborazione con Google, possiamo portare le funzionalità e le capacità più avanzate dell’ecosistema tecnologico direttamente nei nostri prodotti”.

L’obiettivo principale di questa tecnologia è ridurre il carico cognitivo dei conducenti, migliorando al contempo la sicurezza stradale. Gli utenti potranno inviare messaggi, ottenere indicazioni stradali e controllare diverse funzioni del veicolo semplicemente con la voce, superando le limitazioni delle tradizionali interazioni robotiche. Questa evoluzione segna un cambiamento significativo nel modo in cui i conducenti interagiscono con le loro auto.

Questa non è la prima volta che Volvo si distingue per l’adozione precoce di innovazioni tecnologiche. La casa automobilistica è stata pioniera nell’integrazione di Android Automotive e ha già introdotto funzionalità come mappe HD e YouTube integrato. La scelta di collaborare con Google per integrare Gemini rafforza ulteriormente la posizione di Volvo come leader nell’innovazione tecnologica nel settore automobilistico.

Gemini sulle Volvo: quando arriva

I veicoli con Android Auto potranno offrire Gemini già nelle prossime settimane, mentre quelli dotati di Android Automotive integrato, come le Volvo, dovranno attendere fino alla fine dell’anno per implementare di questa tecnologia. Inoltre, Volvo fungerà da piattaforma di riferimento per Google nello sviluppo di nuove tecnologie automotive, ricevendo aggiornamenti e funzionalità in anteprima.

Per Google, il settore delle auto connesse rappresenta una piattaforma cruciale per l’espansione del proprio chatbot AI. L’integrazione di Gemini nei veicoli Volvo sottolinea l’importanza crescente delle auto come piattaforme tecnologiche, trasformandole in strumenti sempre più intelligenti e connessi.