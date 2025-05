Google integra AdSense nelle conversazioni con chatbot AI

Google sta ridefinendo il panorama pubblicitario con una mossa innovativa: l’introduzione di annunci pubblicitari nelle interazioni con i chatbot AI.

Secondo quanto riportato da Bloomberg, questa strategia segna un’espansione cruciale di Google AdSense, portando la pubblicità ben oltre i tradizionali risultati di ricerca e immergendola nelle conversazioni basate sull’Intelligenza Artificiale. Questa iniziativa rappresenta una risposta strategica alla crescente concorrenza nel settore delle ricerche online, dominato da piattaforme emergenti come OpenAI e Perplexity.

Alphabet, società controllata da Google che ancora oggi genera circa il 60% dei suoi ricavi dalla pubblicità online, si sta adattando rapidamente ai cambiamenti nel comportamento degli utenti. Per farlo, sta sperimentando nuove modalità pubblicitarie con startup come iAsk e Liner. Quest’ultima, in particolare, punta su annunci mirati a studenti e ricercatori, richiamando le origini di Google, quando la rilevanza contestuale degli annunci era un punto di forza fondamentale.

AdSense e i chatbot AI: un nuovo metodo di pubblicità online

Nonostante i notevoli ricavi pubblicitari ottenuti lo scorso anno, Google riconosce la necessità di innovare. Un rappresentante dell’azienda ha confermato che il nuovo servizio AdSense per la ricerca consentirà ai siti web di integrare annunci pertinenti direttamente nelle esperienze conversazionali basate sull’AI. Questo approccio mira a creare un ecosistema pubblicitario più dinamico e personalizzato, che si adatti alle esigenze di un pubblico sempre più diversificato.

Parallelamente, concorrenti come Perplexity stanno sviluppando relazioni dirette con gli inserzionisti, sponsorizzando query specifiche sulla loro piattaforma. Questo evidenzia come le interazioni AI stiano diventando un canale pubblicitario di crescente importanza.

Le nuove schede interattive della modalità AI di Google Search offriranno informazioni e prezzi in tempo reale, migliorando significativamente l’esperienza di ricerca. Inoltre, per gli utenti desktop, sarà disponibile una navigazione rinnovata che faciliterà la ripresa delle interazioni precedenti in modalità AI.