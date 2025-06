Il motore di ricerca di Google introduce una nuova funzione che consente di generare grafici finanziari interattivi direttamente nella pagina dei risultati.

Questo strumento innovativo, progettato per gli investitori, promette di trasformare il modo in cui gli stessi accedono e analizzano i dati di mercato, offrendo una combinazione unica di semplicità e potenza analitica.

Il meccanismo dietro tale servizio è alimentato dall’Intelligenza Artificiale di Google e permette agli utenti di ottenere analisi dettagliate e visualizzazioni grafiche personalizzate in tempo reale. Con una semplice ricerca, del tipo “Confronta la performance delle azioni delle aziende CPG blue chip nel 2024“, gli utenti possono accedere immediatamente a grafici interattivi, accompagnati da spiegazioni approfondite sui dati mostrati.

Con questa piattaforma, il colosso di Mountain View elimina la necessità di passare tra siti finanziari di utilizzare fogli di calcolo complessi. Tutto avviene all’interno dell’ecosistema Google, sia tramite browser che via app.

Un elemento distintivo è la possibilità di gestire domande contestuali. Ad esempio, dopo aver visualizzato un confronto tra aziende, gli utenti possono porre domande successive come “Qualcuna di queste aziende ha pagato dividendi?“, ricevendo risposte pertinenti e basate sui dati già analizzati.

Grafici finanziari interattivi e non solo: Google a misura di investitore

Questa evoluzione segna un ulteriore passo nella strategia di Google di trasformare il motore di ricerca in uno strumento che non si limita a fornire link, ma offre risposte strutturate e visivamente ricche. La funzionalità si inserisce nel più ampio progetto di implementazione della modalità AI con Gemini, una tecnologia progettata per gestire richieste sempre più sofisticate.

Attualmente, la funzionalità è disponibile esclusivamente per gli iscritti al programma Search Labs negli Stati Uniti. Gli utenti possono accedervi tramite dispositivi Android che utilizzano l’ultima versione dell’app Google.

Di fatto, l’applicazione dell’AI sembra aver scontentato ancora una volta un settore, ovvero quello dei siti con servizi finanziari. La mossa di Google, infatti, sembra andare a tagliare l’utilità di diverse piattaforme che, a quanto pare, si aggiungeranno presto alla lunga lista di servizi divenuti superflui con il diffondersi dell’AI.