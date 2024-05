Google I/O 2024: cosa aspettarsi dalla conferenza del 14 maggio

Mancano poco più di 24 ore all’inizio della conferenza I/O di Google, un evento che sarà quasi interamente dedicato alle novità AI del colosso di Mountain View. Ed è facile ipotizzare che sia proprio questo l’argomento principale dell’appuntamento del 2024 perché sono mesi che Big G lancia e prova funzioni basate sull’intelligenza artificiale per i suoi prodotti e servizi. Si parla anche di Gemini, la risposta a ChatGPT di OpenAI.

Google I/O 2024: come seguire l’evento e ipotesi sulle novità AI

Sundar Pichai, il CEO di Google e Alphabet, darà il via alla I/O 2024 alle 19:00 (ora italiana) e l’evento potrà essere seguito in diretta streaming sul sito di Google o sul canale YouTube dell’azienda. Quanto durerà? Forse un paio d’ore, come suggerito dai colleghi di The Verge.

Durante il keynote, ampio spazio verrà dedicato ai progressi fatti nel campo dell’intelligenza artificiale generativa, e non è da scartare una parentesi sulle modalità per trasformare gli smartphone in veri e propri gadget AI. Come? Attraverso inedite e migliorate funzionalità generative per le app di Google. Per quel riguarda GMaps, ad esempio, la società sta lavorando a feature che possano aiutare gli utenti a trovare ancora più rapidamente luoghi dove mangiare, fare acquisti o ricaricare il proprio veicolo elettrico.

Are you ready for #GoogleIO? Watch on May 14 at 10 am PT for our latest launches, news and AI updates. ❤️ this post to receive a notification when we are live! pic.twitter.com/7q75LPuPhq — Google (@Google) May 9, 2024

A proposito di smartphone e AI, alla I/O 2024 potrebbe debuttare una nuova e più personale versione di Assistant. Basato completamente su Gemini, il suo nome sarebbe “Pixie” e, tra le varie cose, potrebbe essere in grado di fornire informazioni e suggerimenti su un oggetto fotografato: come usarlo, dove acquistarlo (con tanto di indicazioni stradali) e così via. Insomma, qualcosa di molto simile a quanto offerto da Rabbit R1 e AI Pin, due dispositivi lanciati di recente e completamente oscurati dalle recensioni negative.

Spazio anche a nuovi hardware? Probabilmente no, dal momento che il Pixel 8a è stato presentato ufficialmente pochi giorni fa. Non sono però da scartare “anteprime” dei tanto chiacchierati Pixel 9 e Pixel Tablet 2, al centro di numerosi leak.