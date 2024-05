Dopo settimane di rumor e indiscrezioni, è arrivato il momento dell’annuncio ufficiale. Il colosso di Mountain View ha infatti presentato il suo nuovo smartphone, il Google Pixel 8a, un dispositivo dal prezzo più contenuto (si parte da 549 euro) ma che prende tanto in prestito dai fratelli maggiori, come il chip Tensor G3 e amate funzioni AI come Gomma Magica Audio e Scatto Migliore.

A tenere ottima compagnia allo smartphone c’è il Pixel Tablet, che sbarca ufficialmente in Italia pronto a conquistare gli utenti dello stivale con la sua versatilità e un’esperienza Android pura.

Google Pixel 8a svelato ufficialmente, e in Italia arriva anche il Pixel Tablet

Google Pixel 8a

Il Google Pixel 8a presenta un design parzialmente rivisto che, a detta dell’azienda, si traduce in una presa più comoda. I bordi sono infatti arrotondati e ben si sposano con il retro opaco (Aloe, Azzurro Cielo, Nero Ossidiana e Grigio Creta) e la cornice in alluminio lucido. E questo è anche lo smartphone più resistente della gamma A: potendo contare sulla certificazione IP67, non teme scivolamenti, cadute e polvere.

Il display, da sempre uno dei punti forti degli smartphone di Big G, è un always-on Actua OLED da 6,1 pollici con frequenza d’aggiornamento di 120Hz, luminosità massima di 2000 nit, supporto HDR e rivestimento Corning Gorilla Glass 3.

Le performance, come anticipato, sono tutte gestite dal processore top di gamma Tensor G3. A questo tengono ottima compagnia il coprocessore di sicurezza Titan M2, gli 8GB di RAM LPDDR5x e 128/256GB di archiviazione di tipo UFS 3.1. Il chip è anche alla base di funzionalità AI avanzate per ottenere il massimo da foto e video, come Scatto Migliore, Magic Editor e Gomma Magica Audio.

E a proposito di intelligenza artificiale, il Google Pixel 8a supporta pienamente la funzione Cerchia e Cerca (effettuare una ricerca su qualsiasi cosa sia visibile sul display semplicemente cerchiandolo) e quelle utili per le chiamate come Filtro Chiamate, Trascrivi la chiamata, Aspetta per me e Chiamata Nitida.

Altro elemento distintivo è il comparto fotografico. Sul retro trovano spazio una fotocamera grandangolare Quad PD da 64 megapixel con zoom ad alta definizione fino a 8x e una ultrawide da 13 megapixel con campo visivo di 120°. La fotocamera anteriore è invece da 13 megapixel con messa a fuoco fissa. Non si scende a compromessi nemmeno per quanto riguarda i video, da registrare fino a 4K a 30/60 fps.

Il Google Pixel 8a non è solo un insieme di specifiche tecniche, ma anche di esperienze incredibili grazie all’intelligenza artificiale di Google. Dalle funzioni più intelligenti a un prezzo davvero accessibile, oltre a un design riconoscibile, questo è il telefono che cambia il gioco. È una fantastica aggiunta alla nostra famiglia Pixel che offre ancora più scelta alle persone. – Giovanni Bergamaschi, Country Lead di Device & Services di Google Italy

Completano la scheda tecnica il sensore d’impronte digitale integrato nel display, lo sblocco con il volto, lo speaker stereo, i due microfoni, il Wi-Fi 6E, il Bluetooth 5.3, l’NFC e una batteria da 4492 mAh con supporto alla ricarica rapida e alla ricarica wireless.

Prezzi e disponibilità

Lo smartphone è disponibile al preordine da questo momento, anche su Amazon, a partire da 549 euro. L’inizio della vendita è fissata per martedì 14 maggio.

Pixel Tablet

Disponibile anche in Italia il primo tablet della linea Pixel di Google. Il dispositivo Android, pensato per restare attivo 24/7, vanta un display LCD da 10,95 pollici con risoluzione di 2560 x 1600 pixel e luminosità massima di 500 nit. Le cornici che lo circondano sono sottili e simmetriche, donandogli un tocco premium che è tipico dei prodotti che portano la firma dell’azienda di Mountain View.

Il Pixel Tablet nasce come dispositivo per l’intrattenimento e la domotica. Nel primo caso, Google specifica che il team Android ha svolto un lavoro di ottimizzazione per “regalare” alle app più utilizzate come Spotify, YouTube e Disney+ un aspetto migliore. E anche quando si parla di videogiochi, le prestazioni sono fluide come non mai: è tutto merito del chip Tensor G2, già visto su tutta la linea di smartphone Pixel 7. Contribuiscono alle performance anche gli 8GB di RAM LPDRR5 e i 128/256GB di archiviazione UFS 3.1.

Oltre alle funzioni AI e ad un comparto multimediale perfetto per videochiamate con amici e parenti, il tablet di Big G si fa notare anche e soprattutto per il suo uso domestico. Infatti, quando abbinato alla sua base di ricarica con altoparlante, il Pixel Tablet diventa un controller per la casa smart, un lettore musicale e di intrattenimento, una cornice digitale o un assistente ad attivazione vocale.

Prezzi e disponibilità

Il Pixel Tablet è preordinabile da questo momento su Amazon al prezzo di partenza di 499 euro (128GB). Il modello da 256GB costa invece 619 euro.

Il bundle con la sopracitata base con altoparlante costa 599 euro e 719 euro per il modello da 128GB e il modello da 256GB rispettivamente. La vendita inizierà martedì 14 maggio.