Google lancia Imagen 4, l'AI che produce immagini bellissime

Google ha annunciato Imagen 4 e Imagen 4 Ultra, i suoi modelli AI più avanzati per la generazione di immagini. Con una qualità visiva senza precedenti e una disponibilità gratuita per un periodo limitato, questo annuncio scuote nuovamente il campo della intelligenza artificiale generativa.

Google Imagen 4: cos’è

Il nuovo modello è al momento disponibile solo su AI Studio, sia dall’interfaccia Web che dalle API, e si articola in due varianti: Imagen 4 e Imagen 4 Ultra.

La versione standard, ideale per utilizzi quotidiani, ha un costo competitivo di 0,04 dollari per immagine. Per chi necessita di prestazioni superiori, la versione Ultra, ottimizzata per interpretare prompt testuali complessi e offrire dettagli straordinari, è disponibile a 0,06 dollari per creazione. Questa strategia di prezzo rende entrambe le versioni accessibili a una vasta gamma di utenti, dai creativi ai professionisti del design.

L’annuncio ufficiale è stato pubblicato sul blog di Google, dove l’azienda ha evidenziato i progressi significativi rispetto al modello precedente, Imagen 3, attualmente in uso dalle app di Google Gemini.

Una delle caratteristiche più apprezzate di Imagen 4 è la sua capacità di comprendere con precisione il contesto delle richieste testuali, trasformandole in immagini di alta qualità. Questa abilità lo rende uno strumento potente per il text to image, una tecnologia sempre più richiesta in settori creativi e aziendali.

Chi può usare Imagen 4

Attualmente Imagen 4 è utilizzabile soltanto tramite Google AI Studio e tramite le API di Gemini. Gli utenti della piattaforma Gemini dovranno attendere ancora qualche settimana prima di poter utilizzare questa innovazione. Inizialmente, infatti, l’accesso sarà riservato agli abbonati al servizio premium.

Questa scelta strategica sembra mirare a consolidare AI Studio come piattaforma di riferimento per la creazione di contenuti visivi avanzati, incentivando l’adozione del servizio da parte di utenti premium.

È importante sottolineare che la fase di accesso gratuito a Imagen 4 sarà temporanea. Google invita quindi gli interessati a testare rapidamente le funzionalità del modello per scoprire le sue potenzialità. Questa opportunità potrebbe essere particolarmente vantaggiosa per chi desidera valutare l’efficacia della tecnologia prima di impegnarsi in un abbonamento a lungo termine.

Il lancio di Imagen 4 arriva in un momento in cui il panorama competitivo è più dinamico che mai. Giganti del settore come OpenAI e Meta stanno investendo risorse significative per sviluppare tecnologie simili, rendendo il mercato della intelligenza artificiale generativa sempre più affollato. Con questa mossa, Google mira a consolidare la propria posizione di leadership, offrendo un prodotto premium che combina innovazione tecnologica e accessibilità economica.