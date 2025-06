Google lancia le Azioni pianificate di Gemini per una gestione automatizzata

Le Azioni pianificate di Google Gemini, da poche ore disponibili per tutti gli utenti abbonati ai piani AI Pro e AI Ultra un nuovo livello di personalizzazione e produttività. Questa funzionalità, introdotta con la versione 16.23 Beta dell’app, consente di automatizzare attività quotidiane e ricorrenti, migliorando la gestione del tempo e riducendo il carico cognitivo.

Con dieci azioni personalizzabili, promemoria giornalieri, aggiornamenti meteo, consigli gastronomici e suggerimenti creativi, Google Gemini si evolve in un assistente digitale avanzato, capace di rispondere alle esigenze specifiche degli utenti. L’obiettivo di questa innovazione è trasformare l’assistente Google in uno strumento capace di anticipare e soddisfare le necessità quotidiane.

Come utilizzare le Azioni pianificate

Configurare un’automazione con le Azioni pianificate è semplice e intuitivo. Gli utenti possono impostare attività specificando orari, date o eventi ricorrenti, definendo anche la frequenza con cui queste devono essere eseguite. Una volta configurata, l’assistente conferma l’attivazione e offre un’opzione di sospensione temporanea, che permette di mettere in pausa l’automazione senza eliminarla definitivamente.

Per facilitare la gestione, Google ha implementato una sezione dedicata nel menu del profilo dell’app. Qui, gli utenti possono monitorare fino a dieci azioni contemporaneamente, visualizzandone i dettagli e apportando modifiche in base alle proprie necessità. Inoltre, per le automazioni basate sulla posizione, il sistema utilizza la geolocalizzazione, garantendo risposte e suggerimenti contestualizzati.

A cosa servono le Azioni pianificate

Le potenzialità offerte da questa funzionalità sono molteplici e spaziano in diversi ambiti della vita quotidiana. Google suggerisce alcune applicazioni pratiche, tra cui:

Sintesi quotidiane di impegni, comunicazioni non lette e attività da svolgere

Previsioni meteorologiche con abbinamenti di abbigliamento personalizzati

Avvisi su concerti degli artisti preferiti o notizie di particolare interesse

Suggerimenti su locali e attività nel proprio quartiere per il weekend

Spunti per contenuti creativi periodici

Resoconti intelligenti per celebrazioni o eventi speciali

Verso un’automazione personale avanzata

Questa innovazione dimostra l’impegno di Google nel migliorare l’automazione personale, rendendo Google Gemini un assistente capace di semplificare la routine quotidiana. La possibilità di anticipare le esigenze degli utenti e di automatizzare compiti ripetitivi rappresenta un significativo passo avanti nell’evoluzione degli assistenti digitali.

Attualmente, questa funzionalità è disponibile esclusivamente per gli abbonati ai piani AI Pro e AI Ultra, ma non si esclude che in futuro possa essere estesa, con alcune limitazioni, anche agli utenti della versione gratuita. Per iniziare a utilizzarla, è necessario aggiornare l’app e, in alcuni casi, forzarne il riavvio per visualizzare l’opzione.