Google annuncia la disponibilità delle app NotebookLM per iOS e Android, portando la sua innovativa piattaforma di AI direttamente sui dispositivi mobili. Le nuove applicazioni mantengono tutte le funzionalità chiave della versione desktop, offrendo agli utenti la possibilità di creare sintesi di documenti, generare FAQ, consultare cronologie e trasformare materiali di ricerca in conversazioni audio simili a podcast. Questo aggiornamento risponde alla crescente richiesta di strumenti mobili in grado di migliorare la produttività e la gestione delle informazioni in movimento.

NotebookLM su smartphone

Tra le caratteristiche più innovative delle app mobili di NotebookLM spicca la funzione di ascolto offline degli Audio Overviews, che consente agli utenti di scaricare discussioni in formato podcast sui propri materiali di studio o lavoro. Questa funzionalità è particolarmente utile per ottimizzare l’uso dei dati mobili, offrendo anche la possibilità di riproduzione in background per supportare il multitasking.

Un’altra novità significativa è rappresentata dall’elemento di interattività introdotto nella versione iOS con il comando “Join”. Grazie a questa funzione, gli utenti possono dialogare direttamente con gli host di AI durante l’ascolto dei contenuti. Questo permette di richiedere chiarimenti, modificare la direzione della discussione o porre domande non direttamente correlate al materiale analizzato, rendendo l’esperienza ancora più personalizzata e coinvolgente.

Le nuove app migliorano anche le capacità di condivisione, consentendo agli utenti di incorporare facilmente contenuti come pagine web, documenti PDF o video YouTube nei propri progetti. Grazie alla funzionalità di condivisione nativa dei dispositivi mobili, l’aggiunta di nuovi materiali diventa un processo rapido e intuitivo. Google ha inoltre annunciato che nelle prossime versioni della piattaforma verrà ampliata la gamma di formati supportati, aumentando ulteriormente la flessibilità d’uso.

Oltre alla versione standard, NotebookLM è disponibile anche nella variante premium, denominata NotebookLM Plus. Questa versione avanzata, inclusa nel piano Google One AI Premium, è progettata per aziende, istituzioni educative e clienti aziendali, offrendo funzionalità superiori per la gestione dei contenuti e la collaborazione. Gli utenti di questa versione possono sfruttare strumenti aggiuntivi per ottimizzare i processi di lavoro e migliorare la produttività.

App già disponibili

Le app di NotebookLM sono ora scaricabili su App Store per dispositivi iOS e su Google Play Store per dispositivi Android. Questo lancio rappresenta un passo importante nella strategia di espansione della piattaforma, con Google che ha confermato il proprio impegno nello sviluppo continuo di nuove funzionalità. Nei prossimi mesi, l’azienda prevede di introdurre ulteriori miglioramenti per rendere la piattaforma ancora più versatile e adatta alle esigenze di un pubblico diversificato.