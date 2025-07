Google lancia Storybooks: storie per bambini create dall'AI

L’Intelligenza Artificiale sembra ormai influire su ogni aspetto del quotidiano, anche per quanto riguarda i bambini.

In questo scenario di rapida evoluzione, Google si appresta a lanciare una nuova funzionalità che promette di ridefinire il modo in cui i più giovani interagiscono con le storie: si tratta di Storybooks, uno strumento che sfrutta le potenzialità di Gemini per creare libri illustrati generati dall’AI a partire da semplici idee o immagini fornite dagli utenti.

Questa nuova funzione, attualmente in fase avanzata di sviluppo, rappresenta una risposta concreta all’esigenza crescente di offrire contenuti per i bambini, facilmente accessibili da genitori ed educatori. L’obiettivo è quello di mettere a disposizione uno strumento intuitivo, capace di tradurre rapidamente un prompt testuale o visivo in una narrazione completa, arricchita da immagini generate su misura per ogni storia.

Storybooks lavora con input testuali, visivi e file PDF

La genesi di Storybooks è stata individuata qualche mese fa all’interno del codice della versione beta dell’app di Google, segno che il colosso di Mountain View stava già lavorando da tempo a una soluzione di questo tipo. Negli ultimi aggiornamenti, la funzionalità è comparsa sia nella versione web di Gemini sia nell’ultima release dell’app Android, lasciando presagire un imminente rilascio ufficiale.

Le prime anteprime, diffuse da fonti come Android Authority e TestingCatalog, mostrano un meccanismo d’uso sorprendentemente immediato: basta fornire un input – che può essere una semplice idea, una descrizione o un’immagine – e l’AI elabora automaticamente una storia completa, corredata da illustrazioni coordinate. L’interfaccia è stata progettata per garantire un’esperienza semplice e coinvolgente, ideale per intrattenere i bambini in ogni momento della giornata, ma anche per supportare l’attività educativa in famiglia o a scuola.

Uno degli aspetti più innovativi di Storybooks è la possibilità di caricare documenti in formato PDF, ampliando le potenzialità dello strumento e sbloccando funzionalità aggiuntive come Timeline e Mindmap. Questi strumenti, già noti agli utenti di NotebookLM, permettono di esplorare la narrazione in modo interattivo e visivo, rafforzando il valore dell’educazione digitale e la personalizzazione dei contenuti.