La piattaforma NotebookLM di Google permetterà una più semplice condivisione di contenuti generati attraverso l’introduzione dei link pubblici.

Questa nuova funzione punta a migliorare l’accessibilità e l’esperienza utente, posizionandosi come una soluzione versatile e intuitiva per studenti, professionisti e organizzazioni. Grazie a un’interfaccia che richiama quella di strumenti noti dell’ecosistema Google come Docs e Drive, la piattaforma può diventare immediatamente familiare per la maggior parte degli utenti.

Il nuovo pulsante “Condividi”, situato nell’angolo superiore destro dell’interfaccia, consente di generare collegamenti condivisibili con destinatari specifici o con chiunque possieda il link. Sebbene i visualizzatori non possano modificare i contenuti, avranno comunque la possibilità di interagire formulando domande al sistema basato su Gemini.

Questa innovazione apre la strada a numerose applicazioni pratiche, come la condivisione di progetti per organizzazioni non profit, la distribuzione di manuali aziendali e la creazione di materiali didattici per studenti.

Con i link pubblici i contenuti generati da NotebookLM sono più accessibili

NotebookLM non si limita alla condivisione: l’integrazione con tecnologie di Intelligenza Artificiale, in particolare con Gemini, amplia significativamente le sue capacità. Gli utenti possono porre domande sui contenuti condivisi e ottenere risposte contestualizzate, rendendo la piattaforma uno strumento potente sia in ambito educativo che professionale. Inoltre, le panoramiche audio forniscono un’esperienza avanzata, adatta a diverse esigenze di apprendimento.

Questa evoluzione non è isolata. Nel mese di maggio, Google ha lanciato un’applicazione mobile dedicata a NotebookLM su Play Store, accompagnata da miglioramenti prestazionali che hanno ridotto del 40% i tempi di risposta della chat. La scelta di adottare un’interfaccia di condivisione simile a quella di altri strumenti Google non è per nulla casuale. La già citata coerenza nell’ecosistema rafforza il valore percepito di NotebookLM, posizionandolo come una soluzione integrata e affidabile per la gestione delle informazioni.

Con questa funzionalità, Google punta a consolidare la sua posizione di leader nel settore della produttività, offrendo agli utenti uno strumento versatile e all’avanguardia. L’integrazione con l’AI e l’attenzione alla semplicità d’uso rendono questa piattaforma un alleato indispensabile per chiunque voglia ottimizzare la propria gestione delle informazioni.