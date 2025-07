Google Maps cambia faccia: modifiche a design e visualizzazione dei luoghi

Una grande novità sta per coinvolgere uno degli strumenti digitali più utilizzati al mondo: Google Maps si prepara a ridefinire la propria interfaccia, offrendo agli utenti un’esperienza di utilizzo ancora più fluida e pratica.

L’aggiornamento punta a rendere la consultazione delle informazioni chiave immediata e intuitiva, grazie a una serie di miglioramenti che toccano tanto il design quanto la funzionalità vere e proprie dell’applicazione. Il cambiamento più evidente riguarda la pagina dei luoghi, vero fulcro della consultazione di Google Maps.

Qui, le informazioni vengono ora organizzate secondo una nuova logica, che risponde alle richieste degli utenti di avere dati più chiari e accessibili in pochi istanti. Un esempio concreto è rappresentato dalla riorganizzazione della sezione dedicata agli orari di punta, elemento cruciale per chi desidera evitare code e traffico nei propri spostamenti. La sezione, in passato spesso nascosta o difficile da individuare, viene ora posizionata subito sotto gli orari di apertura e chiusura dell’attività, offrendo così una panoramica immediata delle fasce orarie più trafficate e permettendo una pianificazione ancora più efficace.

Anche Google Maps si affida a Material 3 Expressive

Il nuovo look di Google Maps è stato sviluppato adottando il linguaggio visivo Material 3 Expressive, già noto agli utenti di altre app Google come Gmail. Questa scelta di design non è solo estetica, ma mira a rafforzare la gerarchia visiva delle informazioni. Le tradizionali linee divisorie lasciano spazio a eleganti “card” con sfondo leggermente più scuro, che suddividono i contenuti in modo armonioso e facilmente leggibile anche durante la navigazione in auto. Il risultato è una user experience profondamente rinnovata, dove ogni dettaglio grafico è pensato per ridurre le distrazioni e agevolare la lettura rapida delle informazioni essenziali.

Una particolare attenzione è stata dedicata anche alle azioni rapide, come “Suggerisci una modifica” o “Misura distanza”. In passato, questi pulsanti risultavano spesso poco visibili, rischiando di passare inosservati durante l’utilizzo in movimento. Con il nuovo aggiornamento, queste funzioni vengono evidenziate attraverso uno stile grafico rinnovato, che le rende subito riconoscibili e facilmente accessibili, aumentando così il livello di interattività dell’applicazione e permettendo agli utenti di intervenire in modo più diretto e intuitivo sulle informazioni disponibili.

L’introduzione di queste novità non è passata inosservata agli occhi degli esperti: secondo quanto riportato da AssembleDebug, tutte le modifiche sono già state individuate nella versione 25.29.00.782600971 dell’applicazione, anche se attualmente risultano attivate solo in modalità preview per una cerchia ristretta di utenti. Questo lascia intendere che il rollout globale potrebbe essere imminente, aprendo la strada a una diffusione capillare delle nuove funzionalità e del nuovo design tra gli utenti di tutto il mondo.