Google Maps diventa più intuitivo e pratico su iPhone, ecco cosa cambia

Google Maps per iPhone ha ricevuto un importante aggiornamento dell’interfaccia, progettato per rendere la navigazione più fluida e intuitiva. Dopo il debutto su Android lo scorso luglio, anche gli utenti iOS possono finalmente accedere alla nuova esperienza basata su fogli mobili, che sostituisce molte delle schermate a schermo intero.

Il cambiamento più evidente riguarda proprio questi fogli inferiori, che ora presentano angoli arrotondati, in linea con il design di iOS. Ma la novità non è solo estetica: scorrendo verso l’alto un elenco di luoghi, una parte della mappa resta sempre visibile, facilitando l’orientamento senza perdere il contesto della posizione.

Navigazione più semplice e controlli ottimizzati

Un’altra modifica riguarda la chiusura delle schermate. Il classico pulsante “Indietro”, posizionato a sinistra della barra di ricerca, è stato sostituito da una più pratica “X” nell’angolo destro, accanto al tasto di condivisione. Questo dettaglio, ispirato all’esperienza di Apple Maps, migliora l’usabilità con una sola mano, rendendo l’interazione più immediata e accessibile.

Le indicazioni stradali hanno subito un restyling completo. La schermata dunque resta a schermo intero dopo aver scelto la destinazione, ma quando l’itinerario verrà confermato, ecco un rettangolo mobile che comparirà in alto sul display. Per quanto riguarda il selettore della modalità di trasporto, comparirà in basso, garantendo agli utenti un accesso molto più semplice utilizzando il pollice.

Un aggiornamento pensato per schermi più grandi

Il piano di Google è chiaro: l’obiettivo è quello di rendere le sue applicazioni mobili sempre più versatili e soprattutto semplici da utilizzare, soprattutto sugli display più grandi come quelli degli ultimi iPhone. Chi usa lo smartphone con una sola mano dunque ne guadagnerà in praticità.

Questo nuovo update è disponibile per tutti gli utenti iOS ma con una distribuzione graduale. Pertanto, chi ancora non dovesse averlo ricevuto, dovrà solo attendere prima di poter usare le nuove funzionalità.