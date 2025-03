Google Maps si ispira a Waze rende la sua interfaccia più colorata

L’acquisto di Waze da parte di Google nell’ormai lontano 2013 lasciava presagire che alcune idee positive della piattaforma sarebbero state “copiate” da Maps.

Ad anni e anni di distanza, il colosso di Mountain Views ha dimostrato una notevole capacità nel riproporre diverse funzioni utili, come la possibilità di segnalare incidenti o rallentamenti, per trasferirli proprio su quella che, di fatto, è una delle sue app di punta.

Nelle ultime ore Google Maps sta “prendendo in prestito” un’altra caratteristica, ovvero icone a forma di auto per sostituire la classica freccia blu che indica il posizionamento della vettura dell’utente. La novità grafica è disponibile sia per gli utenti iOS che per quelli Android, con la funzione attivabile attraverso il menu a maniglia vicino alla parte inferiore al display (vicino a dove viene mostrato il tempo che rimane da guidare e altri dati simili).

Selezionando la penultima voce, chiamata Vehicle (Veicolo) è possibile scegliere tra diverse vetture, da un’auto sportiva a un SUV, da un pick-up a una berlina.

Google Maps, nuove icone colorate strizzando l’occhio a Waze

Una volta selezionata l’icona desiderata è inoltre possibile scegliere il colore. Nello specifico, Google Maps offre otto varianti cromatiche, ovvero:

Bianco ghiacciaio

Nero notte

Grigio cenere

Rosso papavero

Azzurro cielo

Giallo sole

Verde acqua

Magenta tramonto.

Tale novità, anche per stile, ricorda da vicino quanto proposto da Waze.

Questa implementazione non è di certo l’unica che ha interessato Google Maps negli ultimi mesi. La più interessante, senza dubbio, è la massiccia integrazione di Gemini con l’app. Per ottimizzare le risorse a disposizione, gli sviluppatori hanno però dovuto anche rinunciare a una funzione storica legata a Maps.