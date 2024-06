Google Maps: dal 2025 sarà addio ad una funzione storica

Secondo quanto riferito durante le ultime ore, Google Maps, celebra app usata per la navigazione, si starebbe preparando a rimuovere la funzione “Luoghi seguiti“. La modifica dovrebbe avvenire, stando alle notizie, all’inizio del 2025.

Questa novità, scoperta attraverso un’analisi dell’APK del codice dell’app, indica dunque che gli utenti non saranno più in grado di vedere o seguire i luoghi all’interno dell’app dal prossimo anno.

Google Maps saluta la funzione dei luoghi seguiti: si parte dal 2025

Seguendo un luogo, gli utenti potevano ricevere aggiornamenti direttamente all’interno dell’app Google Maps, inclusi eventi imminenti, offerte speciali e qualsiasi altra notizia che l’azienda o il luogo di interesse seguito desiderassero condividere. Queste informazioni venivano conservate nell’apposita scheda “Per te”.

Una nuova analisi, effettuata in un secondo momento ancora sull’APK di Google Maps, ha prodotto anche altri risultati. La funzione “Luoghi seguiti”, che consente agli utenti di ricevere aggiornamenti e notizie da attività commerciali e luoghi elencati sull’app di navigazione, ha iniziato progressivamente a sparire. Il pulsante “+ Segui“, una volta facilmente visibile sotto i nomi dei luoghi di interesse, sembra essere scomparso per molti utenti.

Esistono diverse possibili ragioni per cui Google avrebbe deciso di depennare questa possibilità da Maps. Una di queste potrebbe riguardare il poco interesse da parte degli utenti nell’uso della funzione. Ad influire potrebbe essere la grande varietà di alternative utili per restare in contatto con attività e aziende. Tra i modi preferiti ci sono ovviamente i social. Infine, Google Maps aggiunge costantemente nuove caratteristiche e funzionalità. È possibile dunque che BigG abbia deciso di dare priorità ad altre feature legate all’app.

Gli utenti dunque devono prepararsi a salutare questa funzionalità, anche se non è detto che Google non stia pensando ad un’alternativa. Magari il colosso potrebbe avere in serbo qualcosa di più rapido e funzionale per seguire un qualsiasi luogo di interesse, ma questo lo sapremo prossimamente.