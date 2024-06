Google Maps mostra dove sono i bagni pubblici a New York

Attraverso una curiosa iniziativa, battezzata Ur In Luck, i funzionari di New York stanno cercando di rendere più facile la vita dei turisti della città, favorendo l’individuazione dei bagni pubblici direttamente da Google Maps.

Nel contesto newyorkese, infatti, questi non sono facili da trovare e, anche nel caso, difficilmente si presentano in condizioni decorose. Grazie all’app offerta da Google è possibile finalmente individuare gli oltre 1.000 servizi presenti in città. Come parte dell’iniziativa, inoltre, sono stati costruiti 46 nuove postazioni e rinnovate 36 di quelle già attive.

Nello specifico, l’app mostra non solo la posizione, ma anche gli orari in cui i servizi sono disponibili le caratteristiche di accessibilità e altre informazioni utili.

Bagni pubblici a New York: ecco come Google Maps aiuta a trovarli

Questa iniziativa rappresenta gli sforzi di New York per migliorare questo tipo di servizio, a lungo sottovalutato e che causa non pochi disagi non solo ai turisti ma anche ai cittadini stessi.

Chiunque si trovi a visitare la Grande mela può accedere a questa funzione di Google Maps, accedendo dal link specifico presente su questo sito che consente di avviare l’app Google Maps mostrando i bagni pubblici presenti in città.

Va inoltre ricordato come questa non è la prima iniziativa tecnologica di New York in tal senso. Più di un decennio fa, infatti, il produttore di carta igienica Charmin ha collaborato con l’app di SitOrSquat. Questa partnership consisteva nel rilascio di recensioni riguardo i bagni pubblici cittadini, rendendo gli stessi disponibili su una mappa. Nonostante l’iniziativa sia caduta nel dimenticatoio, questa necessità è rimasta viva e Ur In Luck ne è la dimostrazione lampante.

Google Maps, d’altro canto, è un’app sempre pronta a rinnovarsi. Meno di un mese fa la sua interfaccia è stata totalmente ridisegnata e, nel complesso, si tratta di una delle applicazioni più apprezzate di sempre dagli utenti Android (e non solo).