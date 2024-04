Google Maps? L'app migliore di sempre: ecco chi ha battuto

Qual è l’app migliore di sempre? Secondo i lettori del sito americano Gizmodo si tratta di Google Maps.

Il software in questione, lavorando in modo concreto senza troppe cerimonie, sembra aver conquistato i lettori del suddetto sito. Si tratta, in poche parole, di un’app solida, che ha facilitato la vita a milioni di utenti nella vita quotidiana e non solo.

Attraverso questa, di fatto, è possibile orientarsi attraverso un qualunque smartphone Android o iPhone, semplicemente attivando il GPS del telefono.

La simpatica competizione ha visto alcuni “testa a testa” interessanti, con tanto di risultati a sorpresa. Venmo (una sorta di wallet digitale popolare negli Stati Uniti) ha sconfitto X, mentre Evernote ha avuto la meglio su un’app molto diffusa come Spotify.

Nella semifinale, Google Maps ha avuto la meglio su YouTube per poi affrontare e sconfiggere (non senza fatica) Flashlight. Un risultato che, nel suo piccolo, premia gli sviluppatori Google che da anni lavorano su questa piattaforma.

Google Maps è un’app concreta, che aiuta milioni di utenti ogni anno ad orientarsi

Google Maps è un servizio nato, nell’ormai lontano 2005, che permette di interagire con le carte geografiche di gran parte del mondo (si parla di 220 paesi), con copertura pressoché totale per quanto riguarda Nord America e Nuova Zelanda.

Per comprendere meglio la copertura di Maps, basti sapere che Google ha mappato oltre 16 milioni di chilometri di immagini attraverso Street View per proporci questo servizio così completo.

La piattaforma risulta accessibile sia da app mobile che da sito Web e, con il passare degli anni, è diventata talmente funzionale da aver “pensionato” gran parte dei sistemi GPS fino a quel momento in circolazione.

Nonostante negli ultimi anni abbia dovuto confrontarsi con Apple Maps, Maps resta assolutamente dominatore incontrastato del settore, come testimonia il premio di cui abbiamo parlato in questo articolo.