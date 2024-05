Google Maps, interfaccia totalmente ridisegnata: ecco come cambia

Pochi strumenti hanno ricevuto continui aggiornamenti e migliorie come Google Maps negli ultimi anni.

L’azienda di Mountain View, a quanto pare, crede fortemente nella sua app di navigazione, attuando una serie di implementazioni notevoli nel corso degli ultimi mesi: dalle funzioni per gestire meglio i viaggi fino a soluzioni specifiche per i possessori di veicoli elettrici. L’ultima novità in questo contesto è stata presentata in occasione del recente evento Google I/O 2024 e riguarda un sostanziale restyling dell’interfaccia.

La schermata iniziale dell’app, infatti, è stata ridisegnata per risultare più pulita e con meno schede. Allo stesso tempo, Google ha cambiato i colori dei pin, offrendo un’interfaccia più semplice da gestire anche per gli utenti meno esperti.

Il tutto si basa su una nuova barra di navigazione, situata sulla parte inferiore del display. Questa offre all’utente tre possibili opzioni, ovvero Esplora, Tu e Contribuisci. Si tratta di due in meno rispetto a quelle attualmente disponibili.

L’interfaccia di Google Maps è improntata su pulizia e semplcità: ecco le nuove voci

Le due schede Esplora e Contribuisci sono le principali novità di questa nuova interfaccia.

La prima consente all’utente di scoprire nuovi luoghi e attrazioni di una determinata zona. Contribuisci, invece, permette di entrare in una sezione dedicata a suggerimenti, recensioni e foto. La scheda Tu, di fatto, a grandi linee sostituisce Luoghi salvati e include il feed Notifiche (prima relegato alla voce Aggiornamenti).

La mappa risulta sempre visibile, anche quando si accede alla diverse funzionalità. Per ottenere una visuale più pulita, di fatto, basta chiudere i fogli aperti in precedenza.

La cura che Google sta riponendo in Maps è davvero encomiabile. A dimostrare di come questo software sia apprezzato dall’utenza vi è un recente sondaggio che ha premiato Google Maps come la migliore app di sempre.