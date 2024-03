Google Maps, l'aggiornamento che semplifica la vita dei viaggiatori

Ogni volta che un utente si ritrova a pianificare una vacanza un qualsiasi viaggio, può rivelarsi una vera impresa. Bisogna innanzitutto capire da dove iniziare per poi capire quali posti visitare e soprattutto quali sono i migliori ristoranti dove mangiare. Sono talmente tante le scelte che si va improvvisamente in tilt ma questa volta potete stare tranquilli: penserà a tutto Google Maps.

La celebre applicazione è stata infatti appena presa in esame dagli sviluppatori per un nuovo aggiornamento. Stando a quanto riportato infatti le modifiche apportate alla famosa app di navigazione potrebbero tornare utili la prossima volta che sia voglia di pianificare un viaggio.

La sensazione di guardare la mappa del posto in cui si desidera andare e restare sopraffatti dalla sua ampiezza e dal non sapere cosa fare esattamente, finalmente scomparirà. Ora, nel momento in cui si cercherà la città dove andare, Google Maps mostrerà diverse informazioni interessanti.

Google Maps si aggiorna, le nuove risorse lo fanno diventare un vero travel planner

Grazie all’ultimo aggiornamento che Google Maps ha riportato, gli utenti potranno avere un resoconto di ogni aspetto quando desiderano visitare una città. Cercando il nome del posto, l’applicazione mostrerà tanti elenchi pieni di consigli.

Questi proverranno da parte delle persone che hanno visitato il luogo in precedenza ma anche da siti di viaggio molto famosi. Sono tre le liste principali su cui i viaggiatori potranno basarsi:

Lista delle tendenze : raffigurerà tutti i luoghi più chiacchierati e frequentati che verranno aggiornati settimanalmente;

: raffigurerà tutti i luoghi più chiacchierati e frequentati che verranno aggiornati settimanalmente; Lista top : al suo interno ci saranno tutti i posti preferiti a cui proprio non si potrà dare buca;

: al suo interno ci saranno tutti i posti preferiti a cui proprio non si potrà dare buca; Lista delle “gemme”: per “gemme” sono da intendere tutti quei posti e nascosti che non chiedono altro che essere scoperti, come ad esempio dei bar caratteristici e ristoranti tipici.

Almeno per il momento tutto ciò è disponibile in più di 40 città negli Stati Uniti e in Canada ben presto la distribuzione dovrebbe andare ben oltre questi confini.