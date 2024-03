Google Maps segnalerà agli utenti l'entrata degli edifici

L’utilizzo di Google Maps ormai riguarda tutti gli utenti del mondo o quasi, essendo questa applicazione di navigazione fondamentale in auto, in moto, con i mezzi pubblici o a piedi. L’azienda di Mountain View ci tiene molto a migliorare la sua creatura costantemente, introducendo delle migliorie che servono ad aumentarne la precisione e le possibilità. Molto spesso gli utenti si ritrovano però in difficoltà ad entrare in un edificio una volta giunti a destinazione, nota dolente segnalata da molti. A quanto pare però Google Maps potrebbe avere una funzione che aiuterà a capire dove entrare e da dove uscire.

Individuato per la prima volta da alcune fonti molto affidabili, ci sarebbe un aggiornamento in fase di preparazione. Sembra che Google stia testando infatti una nuova funzionalità nell’app Maps che mostra le posizioni degli ingressi degli edifici. Secondo le voci, la fase di test è in esecuzione all’interno della versione 11.17.0101 e sembra essere disponibile al momento solo per utenti selezionati.

Nel caso in cui doveste essere tra i fortunati ad aver ricevuto la possibilità di testare il nuovo aggiornamento di Google Maps, è davvero semplice capire dove entrare una volta giunti ad un edificio. Le posizioni degli ingressi vengono visualizzate dopo aver ingrandito quanto basta la mappa e dopo aver selezionato un edificio.

Questi ingressi sono contrassegnati da un cerchio bianco con un’icona di accesso o da una semplice freccia verde. Non è al momento chiaro se ci siano delle differenze nel modo in cui vengono utilizzati i due simboli. Inoltre quando si seleziona un edificio, quest’ultimo diventa rosso, il che rende più semplice per gli utenti separarlo dall’ambiente circostante.

A quanto pare però la funzionalità al momento non risulta perfetta e dunque necessita di una fase di test più approfondita.