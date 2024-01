Google Maps abbinerà le foto dei piatti ai menu dei ristoranti

Google Maps sta implementando aggiornamenti alle informazioni sui ristoranti identificando e descrivendo le foto dei piatti aggiunti dagli utenti, assegnandole a voci di menu specifiche. A riferirlo è il sito 9to5google, secondo cui tale novità appare nella scheda Foto delle attività come ristoranti, bar, ecc. Attualmente, quando si scorrono le immagini, alcune sono accompagnate da una scheda in basso che riporta il nome del piatto e come è descritto nel menu. In alcuni casi è possibile anche vedere il prezzo e tag come “Popolare” o “Vegetariano”. Come ricorda l’azienda di Mountain View: “le informazioni sui piatti vengono raccolte dagli utenti e dalle aziende di Google. Google analizza i dati aggregati, ma non verifica ogni attributo”. Gli utenti possono anche selezionare “Suggerisci una modifica” (Nome piatto errato o offensivo, Piatto non servito qui, ecc.) e “Visualizza il menu” per reindirizzare gli utenti alla scheda dedicata.

Aggiornamenti Google Maps: dalla descrizione dei piatti fino al nuovo pulsante Lens

Per etichettare i piatti, Google Maps utilizzerà sia le didascalie fornite dagli utenti sia il riconoscimento degli oggetti. Oggi non tutte le foto del cibo riportano questa scheda del menu. Tuttavia, questo è un passo nella giusta direzione poiché le descrizioni su Google Maps non sono così comuni rispetto ad altri servizi simili. Forse in futuro tutte le foto pubblicate sulla piattaforma avranno una descrizione, fornita magari in automatico dall’intelligenza artificiale. Ciò renderà le cose molto più semplici e sarà di grande supporto per gli utenti.

Big G sta implementando diversi servizi per la piattaforma Maps. L’azienda di Mountain View ha recentemente introdotto il supporto ai Beacon Bluetooth per migliorare la navigazione all’interno dei tunnel. Inoltre, nei prossimi giorni è prevista anche l’integrazione del pulsante di Google Lens nella barra di ricerca dell’applicazione (che sostituirà “Ricerca con Live View”). Ciò mostra l’impegno di Google nel rendere Maps un’applicazione a tutto tondo, con funzioni che vanno dalla navigazione all’associazione delle foto dei piatti al menu di locali e ristoranti.