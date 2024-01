Google Maps: migliore navigazione nei tunnel grazie al Bluetooth

Google ha recentemente introdotto un interessante aggiornamento in Google Maps, volto a migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti, in particolare all’interno delle gallerie. Sebbene Maps sia l’app più amata dai conducenti di auto (e non solo), questa richiede costantemente l’utilizzo del GPS. Ciò potrebbe essere un problema quando si entra in galleria. Per risolvere questo problema, l’azienda di Mountain View ha aggiunto una nuova opzione in impostazioni che migliora la precisione della navigazione. Google si affida ai cosiddetti Beacon Bluetooth: piccoli dispositivi Bluetooth installati nella parete del tunnel che comunicano con gli smartphone Android e possono fornire la posizione esatta. I dispositivi sono molto convenienti, costano solo pochi euro, e sono anche molto efficienti dal punto di vista energetico grazie allo standard radio BLE (Bluetooth Low Energy). Distribuendo strategicamente i Beacon Bluetooth in queste posizioni, Google intende offrire agli utenti un’esperienza di navigazione più fluida.

Google Maps: come attivare l’opzione Beacon Bluetooth nelle gallerie

La nuova funzione di Google Maps dovrebbe essere già abilitata per impostazione predefinita. Se tale impostazione non dovesse essere attivata, basta aprire l’app Google Maps, toccare l’icona con la propria immagine del profilo e selezionare “Impostazioni”. Nella nuova scheda che si aprirà, selezionare poi “Impostazioni di navigazione” e scorrere fino a “Opzioni di guida”. Qui sarà possibile attivare l’interruttore alla sezione “Beacon Bluetooth nelle gallerie”. Il consumo della tecnologia Bluetooth in questo contesto è stato ottimizzato per ridurre al minimo qualsiasi impatto significativo sulla durata della batteria del dispositivo. Pertanto, considerando questa implementazione ad alta efficienza energetica, gli utenti possono scegliere di lasciare il Bluetooth attivato.

La recente inclusione dei Beacon Bluetooth in Google Maps rappresenta una mossa strategica da parte del team di sviluppo di Google, che permette di migliorare la navigazione in ambienti difficili come i tunnel. Bisogne comunque ricordare che, nonostante i Beacon Bluetooth siano già presenti in paesi come Italia, Stati Uniti, Francia, Belgio, Repubblica Ceca, Israele, Norvegia, Brasile e Cile, in alcuni tunnel potrebbero non essere presenti. Ciò significa che la navigazione in quei tratti potrebbe non essere molto precisa o del tutto assente.