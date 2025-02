Google Maps si aggiorna: arriva l'integrazione con l'AI Gemini

Google Maps sta finalmente ricevendo un’integrazione più profonda con Gemini, aprendo la strada a nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. Nonostante il servizio di mappe sia uno degli strumenti con il maggiore potenziale per l’uso dell’AI generativa, finora è rimasto meno coinvolto rispetto ad altri prodotti Google. Ora, però, un aggiornamento imminente promette di colmare questa lacuna introducendo peraltro delle funzionalità estremamente utili per chi è alla guida.

Cosa cambia con l’arrivo di Gemini su Google Maps

Secondo quanto scoperto dal ricercatore AssembleDebug, la versione beta 16.4.35 di Google Maps introduce una nuova funzionalità che permette agli utenti di chiedere informazioni dettagliate sui luoghi utilizzando Gemini AI.

La funzione si basa su chip contestuali, che permetteranno di avere a disposizione diverse funzionalità interessanti ma soprattutto utili. Eccone cosa si potrà fare:

Ottenere informazioni dettagliate su un luogo semplicemente toccando l’opzione “Chiedi informazioni sul luogo” ;

su un luogo semplicemente toccando l’opzione ; Porre domande personalizzate su recensioni, orari di apertura e ristoranti nelle vicinanze;

su recensioni, e ristoranti nelle vicinanze; Ricevere suggerimenti su cosa evitare, grazie all’analisi avanzata delle recensioni.

Quando l’utente effettuerà una ricerca su Maps, il link del luogo verrà automaticamente incollato nell’interfaccia di Gemini, consentendo di ottenere risposte più rapide e precise.

Un’integrazione ancora limitata, ma in espansione

Al momento, la funzione deve essere attivata manualmente ed è ancora in fase di test. Nonostante questo, il fatto che sia già presente nel codice dell’app suggerisce che il rilascio ufficiale sia vicino.

Per ora, l’integrazione non funziona ancora per tante città, ma è probabile che Google estenda il supporto con i prossimi aggiornamenti. Se tutto procederà come previsto, Google Maps potrebbe presto trasformarsi in un vero e proprio assistente AI per la navigazione e l’esplorazione urbana.

Bisognerà dunque attendere ancora un po’ ma a quanto pare ormai ci siamo: anche Google Maps riuscirà ad avere a disposizione Gemini e diversi dei suoi servizi.