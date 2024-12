Google Maps ora può contare sulle segnalazioni degli utenti Waze per gli incidenti

Tutti sanno che c’è una grande correlazione tra Google Maps e Waze, ad oggi le principali app di navigazione. Entrambe fanno capo alla stessa azienda ma differiscono per interfaccia e funzionalità, quasi a non voler pestarsi i piedi. In queste ultime ore è arrivata una novità che riguarda proprio Google Maps, app che ha introdotto una funzione interessante: da oggi gli utenti possono ricevere notifiche basate sulle segnalazioni condivise dalla community di Waze.

Le notifiche della community di Waze su Google Maps

Le notifiche compaiono direttamente su Google Maps e permettono di interagire con l’avviso. Se vedi, ad esempio, una segnalazione sulla presenza della polizia, puoi confermarla o smentirla con due semplici pulsanti: “Sì” o “No”. Se invece vuoi ignorarla, basta chiudere la notifica con un tocco. Dopo qualche secondo, l’alert scompare per non disturbare la navigazione.

Questa nuova funzionalità non solo offre informazioni utili ma lo fa senza appesantire l’esperienza d’uso, mantenendo la mappa sempre chiara e visibile.

Con questo aggiornamento, Google ha anche rinnovato il modo in cui avvisa gli utenti di Google Maps sulla presenza della polizia. La vecchia opzione “Speed Trap” (trappola per autovelox) è stata sostituita da un generico “Police”, che copre diverse situazioni, come posti di blocco o interventi stradali, offrendo informazioni più complete.

Google Maps e Waze: due app diverse che però si aiutano

Maps e Waze sono di Google ma continuano a svolgere il loro lavoro in maniera individuale. Come in molti ben sanno, Maps si distingue per le sue funzionalità relative ai dettagli sui luoghi come ristoranti o attrazioni turistiche. Waze dal suo canto punta tutto sull’efficienza dei percorsi grazie anche alle segnalazioni in tempo reale degli utenti.

L’integrazione delle segnalazioni di Waze su Google Maps non è solo un passo avanti per migliorare la navigazione, ma è anche un segnale di come Google stia cercando di combinare il meglio delle sue app per offrire un’esperienza di guida sempre più sicura e intuitiva.