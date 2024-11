Google Maps dice addio alla segnalazione degli autovelox

Tra le funzioni più utili tra quelle proposte da Google Maps figura, senza ombra di dubbio, quella che permette di segnalare situazioni articolari in un determinato punto della mappa.

Che si tratti di incidenti, chiusure di corsia o qualunque altro imprevisto, questa funzionalità offre un vantaggio concreto agli automobilisti, che possono scegliere un percorso alternativo o comunque affrontare l’imprevisto in modo consapevole. A tal proposito, la segnalazione degli autovelox è una delle più apprezzate. Un recente aggiornamento dell’app, a quanto pare, ha sostituito tale voce con una totalmente nuova.

Sebbene la presenza di forze di polizia sulla strada sia di frequente collegata al rilevamento di velocità superiori ai limiti consentiti, talvolta non è così. Un agente potrebbe dirigere il traffico o in altri contesti e, in questo senso, indicare la presenza come autovelox non è corretto.

Google Maps crea un tipo di segnalazione più generica

Google è a lavoro su Maps per introdurre la voce più generica Polizia al posto di Autovelox.

Inoltre, la nuova tipologia di segnalazione è stata collocata più in alto nell’elenco rispetto alla precedente. L’aggiornamento ha fatto le sue prime apparizioni nell’app mobile, ma non è chiaro se la modifica sia stata apportata in Android Auto o Apple CarPlay.

Tra le recenti integrazioni di Google Maps figurano anche altri tipi di indicazioni, come quella che riguarda potenziali allagamenti o condizioni di scarsa visibilità. Negli ultimi giorni è inoltre stato integrato un nuovo sistema che consente di apprezzare ogni punto panoramico o di interesse durante un tragitto stabilito attraverso l’applicazione.

Tutto ciò dimostra come il colosso di Mountain View stia lavorando in modo assiduo su Maps che, di fatto, è uno dei fiori all’occhiello dell’intero ecosistema Google.