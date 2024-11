Google Maps: segnalazione allagamenti e altre funzioni in arrivo

Nelle scorse ore è stato annunciato un interessante aggiornamento per Google Maps che propone una serie di nuove funzioni potenzialmente molto utili.

Tra di esse figura una funzionalità che sfrutta Google Gemini, chiamata Gemini Destination Suggestion, che sfrutta l’AI per proporre mete interessanti per l’utente. Per esempio, risulta possibile chiedere a Gemini “un posto in cui passare una serata in compagnia degli amici” per ottenere una lista con ristoranti e vari locali in zona in linea con tale richiesta.

L’AI di Google è protagonista anche quando si tratta di riassumere le recensioni delle varie location presenti su Maps, senza dover passare in rassegna ogni singola review. Per esempio, è possibile chiedere se un ristorante ha il dehor, o ha un’atmosfera tranquilla ottenendo una risposta immediata.

Dalla segnalazione allagamenti all’ampliamento di Immersive View: come cambia Google Maps

Un’altra implementazione interessante è la funzionalità add stops (ovvero aggiungi fermate), accessibile tramite apposito pulsante. Questo permette di visualizzare attrazioni, punti panoramici e altre location di interesse che si trovano lungo un percorso già impostato.

Una delle introduzioni più interessanti è quella relative a situazioni impreviste che possono verificarsi sulla strada. Google Maps, in tal senso, è in grado proponendo segnalazioni per quanto concerne allagamenti, aree in cui è presente neve non rimossa o scarsa visibilità, permettendo anche ai singoli utenti di segnalare situazioni simili.

Altra novità è quella che riguarda Immersive View, una modalità che Google Maps offre già da parecchio tempo ma che, con il recente aggiornamento, sarà estese a 150 nuove città. Tra le aggiunte figurano centri urbani come Bruxelles, Francoforte e Kyoto. Infine, per rendere ancora più agevole la guida, Google ha implementato un sistema che permette all’utente di ottenere informazioni riguardo quale corsia deve occupare.

L’aggiornamento è già disponibile nel territorio statunitense mentre le altre saranno gradualmente proposte al resto del mondo.