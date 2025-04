Intel rilancia anche con i nuovi SoC Panther Lake e Nova Lake per i veicoli

Intel sta compiendo passi decisivi per ampliare il suo core business e lo fa provando a spingere sull’innovazione anche in ambito automotive. Al Salone dell’Auto 2025 di Shanghai, la società di Santa Clara ha messo in evidenza come le proprie architetture, tra cui Panther Lake e Nova Lake, siano destinate a modificare il panorama delle automobili connesse, autonome e ad alte prestazioni.

La spinta di Intel verso l’automotive: SDV e architetture innovative

Intel Panther Lake, la prossima generazione di processori Core Ultra Series 3 destinata principalmente al segmento mobile, è prevista per il lancio nella seconda metà del 2025. Saranno i primi chip in assoluto ad essere realizzati con il processo produttivo Intel 18A e rappresenteranno un ponte tecnologico verso la successiva architettura Nova Lake. Quest’ultima destinata all’intera gamma PC, dai notebook ultraleggeri ai desktop ad alte prestazioni.

La società guidata da Lip-Bu Tan, tuttavia, sta cercando di consolidare la sua posizione anche nell’industria automobilistica, con particolare attenzione agli SoC (System-on-a-Chip) destinati ai veicoli.

A Shanghai, Intel ha portato Frisco Lake, un SoC di seconda generazione progettato per il segmento SDV (Software-Defined Vehicle). Si tratta di una nuova generazione di automobili in cui le funzionalità principali — dalla guida autonoma alla gestione dei sistemi interni — non sono più affidate esclusivamente a componenti meccanici o elettronici tradizionali, ma sono controllate e aggiornate tramite software.

Il chip Frisco Lake si ispira fortemente al design di Panther Lake, con prestazioni AI migliorate di dieci volte rispetto alle soluzioni precedenti. I veicoli di nuova generazione richiedono potenza di calcolo avanzata per supportare sistemi di assistenza alla guida avanzati (ADAS), la guida autonoma e nuove esperienze in-car, settori in cui Intel sta cercando di proporsi come partner affidabile.

Panther Lake e Nova Lake: architetture di nuova generazione che sbarcano nei veicoli

La nuova linea di SoC SDV Intel si propone di offrire prestazioni superiori in termini di efficienza e capacità di elaborazione, in particolare nell’ambito AI. Un aspetto fondamentale per la realizzazione di questi SoC è l’adozione del nodo di processo Intel 18A, che promette un miglioramento significativo in termini di efficienza energetica.

Mentre le soluzioni Panther Lake si concentrano sull’offrire prestazioni elevate con un numero maggiore di core e una potenza computazionale più “generosa”, Nova Lake si sta preparando ad essere il punto di riferimento per i veicoli più avanzati, grazie anche alla sua architettura modulare e scalabile.

Le innovazioni future: Grizzly Lake e Monument Peak

Tra le future architetture svelate da Intel, Grizzly Lake si prevede sarà la terza generazione di SoC per SDV. Con una potenza di calcolo ancora maggiore e una nuova GPU integrata da 7 TeraFLOPS, Grizzly Lake si prepara a supportare veicoli con capacità avanzate di elaborazione AI e grafica 3D. La novità non è solo nelle performance, ma anche nella capacità di supportare nuovi carichi di lavoro relativi alla sicurezza e alla gestione di veicoli autonomi.

La roadmap di Intel svela anche un SoC chiamato Monument Peak, previsto per il 2027. Questo SoC potrebbe includere fino a 32 core e una GPU Xe avanzata, rappresentando un salto evolutivo importante per la piattaforma di Intel nel mercato automotive.

Monument Peak potrebbe essere il primo chip in grado di gestire i carichi di lavoro più complessi, necessari per i veicoli autonomi di livello 5.

Credit immagine in apertura: Intel