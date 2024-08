Google Maps e Waze, nuove funzioni per aumentare la sicurezza alla guida

Google Maps e Waze, le due principali app per la navigazione da mobile, stanno introducendo nuove funzionalità per migliorare la sicurezza e fornire agli utenti maggiori informazioni alla guida.

Uno degli aggiornamenti più importanti che entrambe le app stanno riportando va a concentrarsi sul miglioramento del sistema di segnalazione degli incidenti in Google Maps. Gli utenti possono ora segnalare incidenti o chiusure di corsie, lavori in corso, oggetti sulla strada e presenza della polizia, semplificando anche la condivisione di ogni tipo di informazione utile con gli altri utenti.

Queste segnalazioni possono essere effettuate da altri conducenti, creando in questo modo un quadro più preciso delle condizioni stradali. Tale funzionalità è ora disponibile in tutto il mondo sia sui dispositivi Android che iOS ma anche su Android Auto, sulle auto con Google integrato ed Apple CarPlay.

Non solo incidenti: Google Maps e Waze introducono anche altre funzioni di sicurezza

Google Maps ha lanciato anche una nuova funzionalità progettata appositamente per semplificare la navigazione verso luoghi cosiddetti “non familiari”. Questa funzionalità si occuperà di evidenziare automaticamente gli edifici ed anche i rispettivi ingressi ogni volta che i conducenti si avvicineranno, mostrando loro anche le opzioni di parcheggio nelle vicinanze. La funzionalità mira a semplificare la navigazione verso nuovi luoghi, soprattutto durante le ore notturne o in condizioni di scarsa illuminazione.

Waze non è da meno: l’app di navigazione ha introdotto nuovi avvisi per i sistemi di rilevazione della velocità, in modo da aiutare i conducenti ad essere consapevoli dei limiti di velocità e a rispettare le leggi che vigono in determinate strade. L’app ora potrà visualizzare gli avvisi per varie tipologie di telecamere, tra cui quelle che monitorano la velocità, i semafori rossi e le corsie riservate alle auto.

Un’altra nuova funzionalità di Waze è la notifica degli eventi legati al traffico. Gli utenti che viaggiano in un’area interessata da un evento come una parata, un concerto o un evento sportivo, riceveranno subito una notifica sul traffico che ne deriva. Questa funzionalità fornisce anche dettagli in merito alla causa di un’eventuale congestione, se ci sono strade chiuse e condizioni del traffico in tempo reale.

Infine, gli utenti di Waze con dispositivi Android possono ora ricevere indicazioni stradali dettagliate, aggiornamenti sul traffico e avvisi di pericolo mentre i loro telefoni sono bloccati. Questa funzionalità verrà lanciata a livello globale su Android questo mese e su iOS in autunno.