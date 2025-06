Il recente aggiornamento di Google Maps punta a trasformare l’app in un vero e proprio strumento di mobilità sostenibile per gli utenti in Europa.

Grazie all’integrazione dell’AI, l’applicazione è ora in grado di analizzare in tempo reale i tempi di percorrenza per diverse modalità di trasporto. Questa funzione, attiva in 60 città europee, suggerisce automaticamente alternative più veloci e sostenibili rispetto all’automobile, promuovendo così scelte di viaggio più rispettose dell’ambiente.

In linea con la crescente popolarità di una disciplina sportiva come il ciclismo, Google ha esteso la navigazione per biciclette a 17 nuove città, tra cui Milano, Roma, Madrid e Vienna. Ora l’app include oltre 125.000 chilometri di piste ciclabili, con dati forniti direttamente dalle autorità locali, migliorando l’esperienza di chi sceglie la bicicletta come mezzo di trasporto.

Piste ciclabili, suggerimenti per spostamenti ecosostenibili e non solo

Un’altra innovazione significativa riguarda l’estensione globale dei percorsi a basso consumo di carburante, inizialmente disponibili solo in alcune regioni. Per ogni itinerario, Google Maps mostra il risparmio energetico stimato, consentendo agli utenti di effettuare scelte più consapevoli. Questa funzionalità si rivela particolarmente utile per chi desidera ridurre il proprio impatto ambientale durante i viaggi.

Una novità rilevante per paesi come Italia, Svezia e Austria è il supporto per le zone a basse emissioni. Google Maps avvisa i conducenti se il loro veicolo è autorizzato ad accedere a queste aree, coprendo oltre 1.000 zone in tutta Europa. Questo aggiornamento aiuta gli utenti a pianificare i loro spostamenti evitando multe o disagi.

Infine, Google sta testando “Project Green Light”, un’iniziativa che utilizza l’AI per ottimizzare i cicli semaforici in 20 città distribuite su quattro continenti. L’obiettivo è ridurre la congestione del traffico e le emissioni, migliorando la qualità della vita urbana.

Questi sviluppi sottolineano l’impegno di Google nel promuovere una mobilità urbana più intelligente ed ecologica. Con l’uso di tecnologie avanzate, come l’AI, e una crescente attenzione alla sostenibilità, Google Maps si posiziona come un alleato fondamentale per chi desidera viaggiare in modo più consapevole e rispettoso dell’ambiente.