Google Maps: modifica per mantenere l'ordine nella cartina

Google Maps permette di salvare i luoghi in un elenco, una soluzione in teoria molto comoda per chi sta visitando una nuova città o un quartiere specifico.

Questi vengono rappresentati sulla cartina da una serie di luoghi di interesse che, se combinati in gran numero, tendono a rendere la visuale complessiva molto confusa. Proprio per questo motivo, Google sta lavorando per apportare una piccola modifica alla gestione di questi segnalatori.

Stando a quanto riportato dal sito 9to5Google, la compagnia di Mountain View avrebbe avviato i test per modificare l’interfaccia utente nella versione beta di Google Maps, ovvero la 26.06.x. In questa, le icone dei luoghi salvati vengono trasformati in più sobri punti quando l’utente effettua uno zoom all’indietro.

Dalle icone a semplici punti: ecco come Google Maps intende gestire le cartine troppo affollate

Questo cambiamento, sebbene di lieve entità, può essere una svolta per molti utenti. Le icone, sebbene permettano di avere una panoramica completa sulla mappa, possono creare non poca confusione agli occhi dell’utente.

I punti, dal canto loro, essendo meno ingombranti a livello visivo, permettono di gestire anche più luoghi di interesse senza avere a che fare con una giungla di icone a vista. Va anche notato che alcune delle icone salvate non cambiano in punti, anche se non è stato ancora chiarito in base a quale criterio Google Maps mantiene le stesse.

Così come avviene spesso in questi casi, trattandosi ancora di test non è detto che tale modifica sia poi attiva sulla versione finale dell’app e, anche nel caso, è difficile prevedere quando la novità sarà implementata.

Di certo, per Google l’app in questione resta una priorità assoluta. Giusto qualche giorno fa, Maps ha infatti potuto godere dell’integrazione dell’AI: un aspetto che promette un ulteriore salto di qualità per uno dei servizi più apprezzati dell’intero ecosistema Google.