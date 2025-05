Per gli appassionati di viaggi che possiedono iPhone è in arrivo una novità molto interessante. Google Maps ha introdotto una nuova funzione sui dispositivi Apple semplificando la gestione delle destinazioni di interesse trovate online. Con questa implementazione, non sarà più necessario passare da un’app all’altra per salvare luoghi intriganti scoperti su social media o siti web.

L’ultima versione di Google Maps per iPhone integra una sezione dedicata agli screenshot, progettata per raccogliere e analizzare automaticamente le immagini catturate dal dispositivo. Accedendo alla scheda “Tu” nella parte inferiore dell’interfaccia, gli utenti troveranno una nuova area denominata “Screenshot”.

Qui, il sistema analizza le immagini, identificando in modo intelligente i nomi e gli indirizzi dei luoghi presenti nelle immagini catturate. Una volta riconosciuti, i luoghi vengono associati a schede informative dettagliate. L’utente può quindi decidere se salvare o scartare i suggerimenti proposti.

Luoghi di interesse dalle foto: ecco come cambia Google Maps su iPhone

La nuova funzione offre un’esperienza utente personalizzabile. È possibile attivare l’opzione “Consenti accesso a tutte le foto” per abilitare una scansione automatica e continua degli screenshot appena acquisiti. In alternativa, gli utenti possono scegliere di importare manualmente le immagini dalla propria galleria fotografica, garantendo così un controllo totale sull’utilizzo della funzionalità.

Per facilitare l’adozione della nuova funzione, Google Maps include un tutorial introduttivo che guida gli utenti attraverso i vari passaggi. Inoltre, un pulsante dedicato consente di attivare o disattivare rapidamente la scansione automatica, adattandosi alle preferenze personali di ciascun utente. I luoghi salvati possono essere organizzati in collezioni tematiche, semplificando la pianificazione viaggi.

In arrivo anche su Android?

Al momento, questa innovazione è disponibile esclusivamente per gli utenti iPhone, ma Google ha già annunciato l’intenzione di estendere la funzione anche ai dispositivi Android in un futuro prossimo.

Questa strategia dimostra l’impegno dell’azienda nel mantenere i propri servizi di navigazione all’avanguardia, competendo in modo diretto con piattaforme come Apple Maps. Per usufruire di questa novità, gli utenti interessati possono scaricare o aggiornare Google Maps direttamente dall’App Store.