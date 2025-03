Gli utenti iPhone ora possono migliorare Apple Maps con un'app esterna

Venerdì scorso Apple ha lanciato una nuova app gratuita nell’App Store chiamata Apple Maps Surveyor.

Questa va a supportare la più nota Apple Maps, raccogliendo dati relativi alle immediate vicinanze, tra cui immagini di segnali stradali e altre indicazioni. Maps Surveyor è attualmente in fase di test e, proprio in virtù di ciò, è disponibile solo entro i confini statunitensi.

Alcuni utenti hanno già dato un’occhiata al codice interno dell’app in questione, scoprendo come la stessa chiederà agli utenti di posizionare l’iPhone in orizzontale durante l’utilizzo. In questa posizione, il dispositivo dovrebbe registrare segnali stradali e non solo, memorizzando le informazioni che saranno poi incluse su Maps.

Secondo quanto emerso Maps Surveyor richiede iOS 17 o versioni successive per poter funzionare.

Le mappe di Apple Maps saranno migliorate grazie al lavoro degli utenti

A grandi linee, Apple Maps Surveyor sembra funzionare in modo simile a Premise, un’app che paga gli utenti per task e sondaggi, con tanto di invio di foto di determinate posizioni o di domande rispetto informazioni personali degli utenti.

Ma perché il colosso di Cupertino è interessato a un progetto di questo tipo? Oltre ai classici furgoncini che, come avviene con Google Maps, effettuano riprese sulle strade di tutto il mondo, la compagnia intende ottenere maggiori particolari sulle strade.

Un’app come Maps Surveyor, con adeguate attrattive per gli utenti, può spingere le persone a svolgere la raccolta dati per Apple che ricompenserà poi gli stessi in qualche modo. Non solo: rispetto a un veicolo che effettua una singola foto di un cartello stradale, attraverso un’app del genere l’azienda ne ottiene diverse versioni coinvolgendo più utenti, potendo poi scegliere la migliore.

Nel frattempo, Apple Maps resta una priorità per gli sviluppatori dell’azienda: giusto una settimana fa è stata presentata la nuova interfaccia, capace di offrire una navigazione più pratica e intuitiva agli utenti.