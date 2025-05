La pianificazione viaggi non sarà più la stessa grazie a una rivoluzionaria funzionalità di Google Maps. Il colosso tecnologico ha integrato una nuova opzione basata sull’intelligenza artificiale che, utilizzando le capacità avanzate di Gemini, è in grado di identificare automaticamente i luoghi presenti negli screenshot salvati sui dispositivi mobili. Questo cambiamento mira a semplificare l’organizzazione degli itinerari di viaggio, trasformando un problema comune in una soluzione intuitiva ed efficace.

Chi non si è mai trovato a scorrere una galleria fotografica piena di screenshot di località interessanti, spesso dimenticati? Con questa nuova funzione AI, Google Maps automatizza il processo, convertendo gli screenshot in posizioni salvate che possono essere visualizzate direttamente sulla mappa. Questa soluzione è stata progettata per rispondere alle esigenze dei viaggiatori moderni, rendendo più semplice ricordare e accedere ai luoghi desiderati.

Come usare gli screenshot in Google Maps

Il funzionamento è semplice e intuitivo. Accedendo alla scheda “Tu” nell’app di Google Maps, gli utenti troveranno una nuova lista denominata “Screenshot”. Una volta concesse le autorizzazioni necessarie per accedere alle foto, l’app analizzerà automaticamente sia gli screenshot già presenti che quelli futuri, estraendo informazioni utili su potenziali destinazioni.

Quando un luogo viene riconosciuto, l’app invia una notifica per informare l’utente che ci sono posizioni pronte per essere riviste. Con un semplice tocco su “Rivedi”, è possibile decidere se salvare il luogo nella lista o ignorarlo. Inoltre, è possibile caricare manualmente gli screenshot nella lista dedicata, offrendo un ulteriore livello di personalizzazione.

Uno dei principali vantaggi di questa funzione AI è la possibilità di visualizzare tutti i luoghi salvati direttamente sulla mappa. Questo elimina il rischio di dimenticare località interessanti, nascoste tra decine di immagini, e garantisce un accesso rapido e organizzato alle informazioni durante il viaggio. La scheda personale diventa così un hub centrale per la pianificazione e l’esplorazione.

Google: un ecosistema AI

L’integrazione dell’intelligenza artificiale in Google Maps non solo rivoluziona il modo in cui organizziamo i nostri viaggi, ma apre anche la strada a nuove possibilità per l’utilizzo della tecnologia nel miglioramento delle esperienze personali. Questa funzione AI è un esempio lampante di come innovazione e praticità possano andare di pari passo, offrendo agli utenti strumenti sempre più avanzati e intuitivi per vivere al meglio il mondo che li circonda.

Google, d’altronde, ormai ha un obiettivo chiarissimo: portare la potenza di Gemini AI in tutti i suoi servizi e in tutte le sue app.